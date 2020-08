Löw: "Ich habe Verantwortung gegenüber den Spielern"

Restart für Die Mannschaft: Ab Montag wird sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Stuttgart auf die zwei bevorstehenden UEFA Nations-League-Partien vorbereiten. Die Nationalmannschaft empfängt am 3. September (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Stuttgart die spanische Auswahl, ehe drei Tage später (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Basel die Partie gegen die Schweiz folgt.

Für diese zwei Aufgaben hat Löw insgesamt 22 Akteure nominiert. Darunter auch die drei Neulinge Robin Gosens von Atalanta Bergamo, Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim sowie die Rückkehrer von Bayern München Leroy Sané und Niklas Süle. Nicht im Aufgebot stehen die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg.

Bundestrainer Joachim Löw über…

… den Restart bei der Nationalmannschaft: Wir sind sehr glücklich, dass auch wir mit der Nationalmannschaft wieder auf den Rasen zurückkehren und Länderspiele absolvieren dürfen. Die vergangenen Monate waren für alle Menschen nicht einfach. Auch jetzt sind wir noch weit entfernt von einer Normalität und das Coronavirus hat das Leben weiterhin im Griff. Wir müssen verantwortungsbewusst bleiben. Es ist schön, dass wir in der nächsten Woche wieder mit der Mannschaft arbeiten können.

… die unterschiedlichen Belastungszustände der Spieler: Das war auch für uns im Trainerteam ein großes Thema rund um die Kadernominierung. Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein: Wir haben Spieler, die zuletzt eine sehr große Belastung hatten und nahezu permanent gespielt haben. Wir haben Spieler, die jüngst verletzt waren oder schon in der Saisonpause waren. Wir haben Spieler, die schon wieder mit ihren Vereinen im Training waren. Deswegen ist es für die Zukunft umso wichtiger, dass Verbände und Vereine eng zusammenarbeiten. Für uns steht die EURO im nächsten Jahr über allem. Dort brauchen wir frische, gesunde und hungrige Spieler.

… den engen Terminkalender in der Saison 2020/2021: Die Saison 2020/2021 wird für alle Beteiligten lang, intensiv und kräftezehrend. Deswegen ist es sinnvoll, dass der eine oder andere Spieler im September eine Pause erhält und diesmal nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist. Ich habe eine Verantwortung gegenüber den Spielern. Wir brauchen bei der EM möglichst frische, ausgeruhte Spieler. Daher müssen wir schon heute überlegen, wie wir den Weg bis zum Turnier optimal gestalten. Wir möchten mit einer selbstbewussten Mannschaft in die EURO gehen, die sich nicht nur nach dem Gegner richtet, sondern ihre eigene Spielidee durchsetzen kann.

… über die drei Neulinge Oliver Baumann, Robin Gosens und Florian Neuhaus: Oliver Baumann bringt seit mehreren Jahren konstant seine Leistungen. Da in der aktuellen Länderspielphase sowohl Manuel Neuer als auch Marc-André ter Stegen nicht dabei sein werden, bietet sich die Möglichkeit, dass wir ihn bei der Mannschaft und im Training sehen werden. Robin Gosens ist ein Spieler, den wir bereits in der vergangenen Saison ständig beobachtet haben. Er hat eine sehr gute Saison in Italien gespielt und sich seine Nominierung absolviert verdient. Gleiches gilt für Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach. Er hat bereits in der U 21-Nationalmannschaft auf sich aufmerksam gemacht und dort konstant seine Leistung gebracht.

Der Spielplan in der zweiten Jahreshälfte 2020:

3. September 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Spanien (in Stuttgart)

6. September 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Schweiz gegen Deutschland (in Basel)

7. Oktober 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen die Türkei (in Köln)

10. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Ukraine gegen Deutschland

13. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen die Schweiz (in Köln)

11. November 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel gegen die Tschechische Republik (in Leipzig)

14. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Ukraine (in Leipzig)

17. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Spanien gegen Deutschland

[rz]