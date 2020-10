Löw: "Ich bin enttäuscht und angefressen"

Die deutsche Nationalmannschaft hat es versäumt, sich vor den Aufgaben in der Nations League einen Motivationsschub zu verpassen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw kassierte beim 3:3 (1:0) im Länderspiel gegen die Türkei in der Nachspielzeit erneut einen Ausgleichstreffer. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Bundestrainer Joachim Löw: Der Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat, einen Vorwurf zu machen, ist schwierig. Allerdings besteht das Problem schon seit längerer Zeit. Wir lagen dreimal in Führung und haben heute wieder nicht gewonnen. Ich bin enttäuscht und angefressen. Es sind mehrere Punkte. Da ist die Chancenverwertung: Wenn man das 3:1 macht, kommt der Gegner nicht zurück. Man muss seriös unter Druck mit dem Ball umgehen - immer die einfachen Ballverluste in einfachen Situationen. Man muss den Ball annehmen und behaupten. Wenn manche Dinge nicht stimmen, dann fallen die Gegentore. Das Gegentor darf in dieser Phase auf keinen Fall passieren. Wir werden es aufarbeiten, wenn alle Spieler da sind. Wir müssen reden. Das sind Probleme, die uns schon länger begleiten. Florian Neuhaus hat ein gutes Debüt gehabt. Es war sein erstes Spiel, er hat viele guten Aktionen dabei gehabt, vor allem bei seinem Tor. Er hat ein gutes Spiel gemacht.

Julian Draxler: Wir haben die Türkei eingeladen, Tore zu schießen. Gegen Spanien war es bereits ähnlich. Wir sind enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, den Sieg nach Hause zu bringen. Gute Ansätze waren da, wir haben auch drei Tore erzielt. Aber im Fußball kommt es darauf an, Spiele zu gewinnen. Es ist natürlich nicht leicht, wenn man als Team zum ersten Mal zusammenspielt. Es ist uns nicht gelungen, hinten sicher zu stehen.

Debütant Florian Neuhaus: Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, leider ist uns das nicht gelungen. Für mich persönlich ist es ein sehr schönes Gefühl, ein Tor beim Debüt erzielt zu haben. Aber wenn man dreimal in Führung geht und am Ende nur ein Remis holt, ist das nicht gut. Wir müssen uns jetzt zusammensetzen, analysieren und es am Samstag gegen die Ukraine besser machen.

Luca Waldschmidt: Eigentlich war es ein gutes Spiel von uns, aber wir müssen das konsequenter zu Ende spielen. Es darf uns nicht passieren, dass wir zum Schluss nur mit einem Unentschieden dastehen.

Emre Can: Wenn man so viele Tore Zuhause erzielt, darf man das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Team heute neu zusammengewürfelt wurde. Das darf nicht als Ausrede gelten. Dass wir die Gegentreffer gefangen haben, liegt nicht nur an der Defensive. Da müssen wir zusammen als Mannschaft besser agieren.

