Löw: "Hätten es uns leichter machen können"

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihr zweites WM-Qualifikationsspiel gewonnen. In Rumänien gewann das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw 1:0 (1:0) und führt die Gruppe J mit sechs Zählern an. DFB.de hat die Stimmen nach der Partie mitgeschrieben.

Joachim Löw: Rumänien war sicherlich im Vergleich zu Island die bessere Mannschaft. Insgesamt haben wir heute sehr gut gegen den Ball gearbeitet, wir hatten einige sehr gute Kombinationen. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann die Chancenauswertung. Wir hätten uns das Spiel leichter machen können. Aber wichtig ist, dass wir die drei Punkte haben, und deswegen können wir zufrieden sein.

Manuel Neuer: Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir hätten früher den Deckel draufmachen müssen, dann kommen wir nicht mehr in Gefahr. Wir müssen das zweite und das dritte Tor machen, um dann Ruhe zu haben. Uns hat die Coolness, die Cleverness und der letzte Wille gefehlt, das Tor zu erzielen. Mein Gegenüber hat aber auch gut gehalten.

Joshua Kimmich: Wir hätten es einfacher gestalten können. Wir hatten Glück, dass Rumänien in der 90. Minute nicht den Ausgleich macht. Das wäre die Rache gewesen. Wir müssen es einfach früher entscheiden, dann hätten wir einen ruhigeren Abend gehabt. Wir haben das Spiel weitestgehend kontrolliert. Wir waren zwar relativ ballsicher, hatten aber nicht immer die beste Lösung in der Spieleröffnung.

Serge Gnabry: Wichtig sind für uns die drei Punkte. Am Ende ist es egal, wie wir diese geholt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir so viele Konter gefahren und es bist zum Ende offen gelassen. Da haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir haben gut gespielt und die Chancen gut herausgespielt, aber wir müssen das Ding einfach machen. Ein Rückschritt zum Island-Spiel war es aber auf keinen Fall.

[dfb]