Löw: "Gündogan wird gegen Estland spielen"

Noch ein Tag bis zum Länderspiel gegen Estland in Tallinn. Beim Tabellenletzten der Gruppe C möchte die deutsche Nationalmannschaft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) einen weiteren wichtigen Schritt zur paneuropäischen EURO 2020 tun. Bei der Pressekonferenz in der A. Le Coq Arena erzählte Bundestrainer Joachim Löw, wie es um die Ausfallliste bestellt ist. Manuel Neuer spricht über sein Verhältnis zu den anderen Torhütern. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Joachim Löw über...

... die personelle Situation: Die personelle Situation hat sich entspannt. Ilkay Gündogan und Timo Werner haben das normale Training absolviert und keine Nachwirkungen. Wir haben drei Torhüter und 16 Feldspieler, das reicht allemal. Personell sind wir gut besetzt und sehen da keine Probleme. Wegen der Aufstellung werden nach dem Abschlusstraining endgültige Entscheidungen fallen. Aber Ilkay wird in jedem Fall spielen. Über die Besetzung vorne mache ich mir noch ein paar Gedanken.

... das Spiel gegen Estland: Das Spiel morgen wollen wir über die Konzentration und Seriösität gewinnen. Das wird kein Selbstläufer trotz des 8:0 im ersten Spiel. Wir müssen uns die Chancen erst einmal herausarbeiten. Wir dürfen uns in der Gruppe keine Punktverluste erlauben, deshalb erwarte ich von der Mannschaft, dass sie das Spiel seriös angeht.

... seine Analyse zum Argentinien-Spiel: Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die Rahmenbedingungen waren nicht ganz einfach. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, haben kontrolliert nach vorne gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so kontrolliert, haben viele Bälle verloren. Es hat vielleicht etwas mit fehlendem Mut zu tun gehabt, vielleicht aber auch mit unserer Raumaufteilung. Wir waren weit nach hinten gezogen und hatten wenige Anspielstationen nach vorne. Mit einzelnen Spielern hat das aber nichts zu tun.

... die Leistung von Emre Can: Ob er spielt, werde ich heute Abend noch entscheiden. In der Dreierkette hat er das gegen Argentinien sehr, sehr gut gemacht. Er ist es nicht gewohnt, in der Viererkette zu spielen, in der Dreierkette hat er schon gespielt. Es war eine seiner besten Leistungen in der Nationalmannschaft.

... den Ausfall von Niklas Stark: Ich habe vor der Abreise noch mal mit Niklas Stark gesprochen und auch mit seinem Trainer Ante Covic. Er war arg enttäuscht, aber logischerweise wird er bei uns wieder die Chance erhalten.

... Kai Havertz: Die vergangenen Monate hat er bei uns Schritte nach vorne gemacht. Er hat sich in Leverkusen stabilisiert. Auf dem Niveau muss man gegen starke Mannschaften Erfahrungen sammeln. Er ist noch sehr, sehr jung und muss noch einiges lernen, aber er ist ein sehr vielversprechender Spieler.

... Serge Gnabry: 2014 im Frühjahr war ich zwei- oder dreimal in London. Er hat einige gute Spiele gemacht und er hat mir sehr imponiert. Ich wollte den Serge schon zur WM 2014 mitnehmen, aber er hat sich leider verletzt. In einigen Länderspielen hat er in vergangener Zeit richtig gute Spiele gemacht. Mir gefällt seine Art, wie er sich bewegt und wie torgefährlich er ist. Er hat hervorragende Voraussetzungen auf allerhöchsten Niveau zu spielen. Das muss man fördern und ihm den Rückhalt geben. So wir er sich im letzten Dreivierteljahr gezeigt hat, muss er auf dem Platz stehen, wenn er fit ist.

... die Situation im November: Ich habe aktuell noch keine Ahnung, wer im November zurückkommt. Man muss sehen, ob Leon Goretzka, Thilo Kehrer, Julian Draxler und Toni Kroos spielen oder nicht. Wenn sie im November nur ein bis zwei Spiele gemacht haben, macht es keinen Sinn, sie einzuladen. Sie haben dann keine Spielpraxis. Ich muss sehen, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt. Wir können einiges für das nächste Jahr planen, aber es kommt auch darauf an, wer sich verletzt, wer verschont bleibt und wer eine gute Form hat. Das Einspielen ist demnach nicht so einfach. Die Mannschaft von 2014 muss auchte seine Erfahrungen machen. Ob die Mannschaft beim Turnier titelreif ist, zeigt sich bei der EM. Es werden viele Spieler dabei sein, die keine Turniererfahrung haben werden. Wenn man gewinnen will auf dem Niveau, muss alles passen. Wir werden im März gegen sehr gute Mannschaften spielen, alle müssen fit sein. Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.

Manuel Neuer über...

... seine Erwartungen vor dem Estland-Spiel: Ich erwarte eine hochkonzentrierte Vorstellung. Wir brauchen gegen die Esten eine gute Raumaufteilung, ein schnelles Passspiel. Wir wollen sie vor Probleme in der Defensive stellen. Zudem brauchen wir variable Akteure und ein schnelles Spiel mit guten Torabschlüssen, damit wir so schnell wie möglich zum Torabschluss und auf die Siegerstraße kommen.

... sein Verhältnis zu Marc-André ter Stegen: Wir haben ein Topverhältnis. Er hat ein gutes Spiel gegen Argentinien gemacht. Bei uns stimmt es einfach unter den Torleuten - auch mit Bernd Leno und Kevin Trapp. Wir haben uns nicht gesondert zusammengesetzt, wir haben uns ganz normal unterhalten. Wir brauchen kein großes Thema daraus machen.

... die schwindende Zeit bis zur EURO: Schade ist natürlich, dass derzeit nicht alle Spieler dabei sein können. In den Tagen zwischen den Spielen probiert man immer etwas aus, auch bei der Analyse sitzt man immer zusammen. Da wäre es von Vorteil, wenn alle Spieler dabei wären. Da steckt bei uns etwas der Wurm drin. Wir hinken nicht hinterher, aber wir müssen jetzt jede Maßnahme mit Leben füllen, damit wir das perfekte Team da haben und um den Titel mitspielen.

... die junge Generation: Es ist schon eine Umstellung für mich. Ich bin in beiden Mannschaften der Älteste. Es ist spannend, neue Jungs und die neue Generation kennenzulernen. Das sind alles Topjungs, die motiviert und hungrig sind.

... seine eigene Zukunft: Es gibt nichts zu verkünden. Ich fühle mich wohl, bin fit und bringe gute Leistungen. Demnach denke ich derzeit nicht über ein Karriereende nach.

