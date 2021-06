Löw: "Große Enttäuschung für uns alle"

Das DFB-Team ist nach einem 0:2 (0:0) im EM-Achtelfinale gegen England ausgeschieden. Nach der Niederlage in Joachim Löws letztem Spiel als Bundestrainer sind alle im Team niedergeschlagen. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Joachim Löw: Es ist eine große Enttäuschung für uns alle. Wir haben uns alle mehr erhofft. Der Glaube an die Mannschaft war absolut da. In solchen Spielen ist es wichtig, dass man die Chancen konsequent nutzt. Wir haben heute leider keine Tore gemacht. Man kann keinem einen Vorwurf machen. Es tut mir leid, dass die große Begeisterung, die Zuhause herrschte, jetzt dahin ist. Bei den Spielern ist Totenstille. Es muss die ein oder andere Stunde vergehen, bis man Worte an sie richtet.

Manuel Neuer: Es war eine Riesenchance für uns heute weiterzukommen. Sie haben uns Räume gegeben, deshalb hat es so gewirkt, dass wir defensiver standen. Gegen die robusten englischen Verteidiger war es für unsere Offensiven nicht leicht. Wir haben versucht, mit diagonalen Bällen nach vorne zu kommen. Aber es ist uns nicht gelungen, den Engländern Schmerzen zu bereiten. Das Spiel war auf der Kippe. Wenn wir das 1:0 machen oder Thomas Müller das 1:1, dann dreht sich hier einiges. Es ist ein sehr trauriges Gefühl gewesen, als ich Jogi gesehen habe. Er ist ein klasse Mensch und wir haben ihm alle viel zu verdanken. Er hat eine klasse Ära geprägt. Deshalb ist es heute auch traurig.

Toni Kroos: Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel bis zum 1:0, beide Mannschaften haben sich neutralisiert, entsprechend bitter ist es. Wir haben England kaum Chancen gegeben vorher, wir hatten auch nicht viele, haben aber ein ordentliches Spiel gemacht. Wenn man im Achtelfinale rausgeht, ist es enttäuschend. Wir haben uns in einer schwierigen Gruppe durchgesetzt, aber wenn du jetzt ausscheidest, ist es sehr, sehr bitter.

Kai Havertz: In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind besser aus der Pause gekommen. Das ist ein bitterer Abend für uns und unsere Fans. Wir sind defensiv und offensiv alle in einem Boot, wir sind eine Einheit. Und England hat auch keine schlechte Mannschaft.

England-Kapitän Harry Kane: Es ist unglaublich, heute hier dabei gewesen zu sein. Die Jungs haben eine irrsinnige Mentalität gezeigt.

[dfb]