Löw gratuliert Bayern: "Flick hat Team Stempel aufgedrückt"

Der FC Bayern München ist zum 30. Mal Deutscher Meister. Dem Team von Trainer Hansi Flick gelang am 32. und drittletzten Bundesligaspieltag ein 1:0 beim SV Werder Bremen. Damit sicherten sich die Münchner den vorzeitigen Titelgewinn. DFB-Präsident Fritz Keller, DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius, Bundestrainer Joachim Löw und Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, gratulieren dem Rekordmeister auf DFB.de zum achten Titel in Folge.

Fritz Keller sagt: "Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dieser Titel ist ein besonderer – weil es der insgesamt 30. sowie der achte in Serie für die Münchner ist, die ihre herausragende Bilanz weiter ausbauen. Es ist ein großer, nicht ganz unerwarteter Erfolg in einer schweren Zeit, der der professionellen Arbeit des gesamten Klubs zuzuschreiben ist. Diese Meisterschaft ist aber auch deshalb eine außergewöhnliche, weil sie unter besonderen Umständen zustande gekommen ist. Ein Titelgewinn vor leeren Rängen ist auch für den deutschen Rekordmeister etwas Neues. Ich wünsche den Bayern, dass sie die Meisterfeier mit ihren Fans schon bald nachholen können."

Friedrich Curtius erklärt: "Herzlichen Glückwunsch an den gesamten FC Bayern München zur 30. Deutschen Meisterschaft. Die Bayern haben die Konkurrenz nicht von Beginn an dominiert, sondern mussten sich an die Tabellenspitze kämpfen und haben dann im späteren Verlauf der Saison, auch nach der Zwangspause, eine beeindruckende Konstanz und spielerische Dominanz entwickelt. Ich freue mich ganz besonders auch für Hansi Flick, der in seiner Zeit beim DFB große Erfolge gefeiert und wichtige Weichen gestellt hat. Nun ist er auch ganz offiziell ein Meistertrainer."

Joachim Löw sagt: "Glückwunsch an den FC Bayern, vor allem an Hansi Flick, das gesamte Trainerteam und die Spieler. Nicht nur die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Bayern in dieser Saison einige Hürden nehmen mussten. Lange Zeit war die Situation an der Tabellenspitze offener, als man es in den vergangenen Jahren gewohnt war. Letztlich aber war es beeindruckend, wie die Bayern sich wieder durchgesetzt haben. Mit ihrer Qualität, ihrer Mentalität und auch einer großen Portion Spielfreude sind die Bayern im zunehmenden Saisonverlauf immer dominanter geworden. Ich freue mich speziell auch für Hansi Flick: Er hat dieser Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt und eindrucksvoll gezeigt, dass er sowohl fachlich als auch menschlich ein großer Gewinn für den FC Bayern ist. Von ihm profitieren auch unsere Nationalspieler – in der aktuellen Form kommt für sie noch das eine oder andere Champions-League-Spiel zu. Diese Spiele auf dem internationalen Toplevel sind es, die jeden Spieler in seiner Entwicklung voranbringen."

Oliver Bierhoff ergänzt: "Ich gratuliere dem FC Bayern München zum achten Meistertitel in Folge. Der Titelkampf war in dieser Saison lange Zeit offen und spannend – auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach standen in dieser Spielzeit vorübergehend an der Tabellenspitze. Doch in den entscheidenden Momenten waren die Bayern wieder da, haben an sich geglaubt und speziell in der Rückrunde einen begeisternden sowie torreichen Fußball geboten. Mich freut, dass unsere teils noch jungen Nationalspieler zu wichtigen Eckpfeilern dieser Meistermannschaft gereift sind. Auch nach der coronabedingten Bundesligapause sind die Bayern mit Spielfreude und Dominanz aufgetreten. Für diesen Siegeswillen und diese sportliche Konstanz stehen auch Herbert Hainer und Karl-Heinz Rummenigge, die man stellvertretend für den gesamten Verein nur beglückwünschen kann."

[dfb]