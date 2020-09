Löw: "Gosens, Süle, Sané und Trapp in der Startelf"

Bevor die deutsche Nationalmannschaft morgen (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und im Fan Club-Radio) mit dem Duell in der Nations League gegen Spanien in die neue Länderspielsaison startet, haben sich Bundestrainer Joachim Löw und Toni Kroos in einer digitalen Pressekonferenz den Fragen der Journalisten gestellt. DFB.de hat mitgeschrieben.

Joachim Löw über...

... den Saisonauftakt: Alle, die Spieler wie auch das Betreuerteam haben sich sehr gefreut wieder zusammenzukommen. Die Spieler sind mit sehr viel Motivation und Aufmerksamkeit bei der Sache, das ist sehr erfreulich. Es gibt im Moment sicher noch Wichtigeres, vor allem Corona. Die Nations League hat für uns einen hohen Stellenwert, aber die EM ist natürlich wichtiger. Übergeordnet ist das Turnier im nächsten Jahr das, worauf es sich gilt vorzubereiten.

... die Personalien: Robin Gosens wird von Beginn an spielen, er hat eine gute Saison in Italien gespielt, das hat er sich verdient. Im Tor wird Trapp gegen Spanien stehen. Auch planen wir mit Süle und Sané von Anfang an. Wir müssen sehen, wie lange die Kräfte reichen. Ich werde im Laufe des Spiels auf jeden Fall einige Wechsel vornehmen. Einige Spieler haben schon mehrere Wochen trainiert, andere haben Champions League gespielt oder kommen erst aus dem Urlaub zurück. Ich muss so reagieren, dass es für alle Spieler Sinn ergibt.

... den Gegner Spanien: Auch wenn es in Spanien in den letzten Jahren einen Umbruch gab, sind sie hoch einzuschätzen. Sie spielen nicht mehr ganz den Fußball, ihrer absoluten Hochzeit. Das Kombinationsspiel wie damals, machen sie heute nicht mehr. Dafür können sie sehr gut mir Flanken operieren und haben auch Schützen, die außerhalb des Sechzehners schießen könne. Sie spielen ein sehr gutes Pressing, gleichzeitig beherrschen sie das Umschaltspiel. Das Niveau ist sehr hoch.

... über Toni Kroos: Er ist ein Spieler, der in der Weltklasse agiert. Er verfügt über eine extrem hohe Spielintelligenz, kann sich sehr gut im Raum bewegen. Er kann unter Druck jeden Ball behaupten, ist immer anspielbar und findet immer wieder Lösungen im Spiel. Er ist ein Dreh- und Angelpunkt in unserem Spiel. Er übernimmt Führungsaufgaben auf und neben dem Platz und ist daher sehr wertvoll für uns.

... den Feinschliff und die Belastungssteuerung: Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht. In diesem Jahr werden wir nicht in jedem Spiel mit einer identischen Mannschaft spielen können. Den Feinschliff werden wir erst in einem Trainingscamp im nächsten Jahr bekommen können. Wenn ich die Gesamtbelastung der Spieler sehe, gerade auch die, die Champions League spielen, dann kann ich nicht erwarten, dass die Spieler im Oktober oder November drei Spiele bei der Nationalmannschaft über 90 Minuten absolvieren können. Am allerwichtigsten ist, dass die Spieler verletzungsfrei durch die Saison kommen und dann fit und gesund bei der Euro sind.

... die Taktik gegen Spanien: Ich tendiere zu einer Dreierkette. Wir können auch Viererkette und unterschiedliche Grundformationen spielen. Eventuell stellen wir auch während des Spiels um, mit Kehrer und Süle. Im Moment stehen alle Spieler zur Verfügung, alle sind voll belastbar.

Toni Kroos über...

... den Stellenwert des Spiels: Die Nations League ist ein offizieller Wettbewerb, aber die EM ist natürlich übergeordnet. Jedes Spiel Richtung Europameisterschft kann wichitg sein. Daher müssen wir jedes Spiel nutzen, um uns darauf vorzubereiten und Gewinnen wollen wir immer. Für mich sind gegen Spanien einige bekannte Gesichter aus dem Verein und der Liga, daher ist es für mich schon was besonderes.

... seinen Wechsel ins Ausland: Fußballerisch habe ich damals den nächsten Schritt gemacht. Bei Real ist die Aufmerksamkeit sehr groß. Sich unter dem Druck durchzusetzen, da macht man automatisch eine Entwicklung durch, sportlich und menschlich. Ich bin in meiner ganzen Persönlichkeit gewachsen.

... das stark besetzte Mittelfeld: das Mittelfeld gewinnt keine Titel aber es zu kontrollieren ist wichtig. Es kommt darauf an, dort die Bälle halten zu können und das Spiel dort zu dominieren. Wir sind im Mittelfeld in der Quantität als auch der Qualität mittlerweile sehr gut besetzt.

... die Corona-Maßnahmen: So schlimm es ist, aber ich habe mich an die Umstände gewöhnt. Wir wünschen uns aber natürlich alle, dass die Normalität zurückkehrt. Grade mit den Zuschauern im Stadion, darauf freue ich mich. Ich fürchte, dass es nach der Saison wieder viele Verletzungen geben wird, da der Terminkalender sehr voll ist.

... über die Gier auf den EM-Titel: Ich glaube, dass der Gewinn der Champions League den Bayern hilft. Grundvoraussetzung ist immer die Gier, du darfst nicht nachlassen und zufrieden sein. Ich hoffe, dass so viele wie möglich mit einem Erfolgserlebnis zur EM fahren.

... Marco Reus: Marco war lange raus, er hat schon viele Turniere verpasst. Aber von den Qualitäten, wenn er fit ist, müssen wir nicht reden. Es ist die Frage, wie er körperlich drauf ist.

[dfb]