Löw: "Es war ein rabenschwarzer Tag"

Nach einem deutlichen 0:6 (0:3) in Spanien hat die deutsche Nationalmannschaft den Gruppensieg in der Nations League verpasst. Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht. DFB.de mit den Stimmen zum Spiel.

Bundestrainer Joachim Löw: Es war ein rabenschwarzer Tag, da hat gar nichts funktioniert. In Sachen Körpersprache und Körperspannung, Zweikampfverhalten, da hatten wir nichts auf dem Platz. Es hat nichts funktioniert, weder in der Defensive, noch in der Offensive. Nach dem 1:0 haben wir unser Konzept auf dem Platz aufgegeben. Wir sind rausgestürmt und haben Räume geöffnet. Wir hatten keine Organisation, keine Kommunikation, das war tödlich. Wir haben keinen Zugriff gehabt und keine Zweikämpfe gewonnen. Heute sind wir absolut zurückgeworfen worden. Wir müssen analysieren und dann sehen, wo wir die Hebel ansetzen können. Das war heute eine große Enttäuschung. In jeglicher Beziehung war heute alles schlecht.

Oliver Bierhoff: Das muss man erstmal verdauen, das wird einige Zeit dauern. Alles ist verkehrt gelaufen. Sobald man den Ball gewonnen hat, hat man ihn schnell wieder verloren. Und dann passiert es, dass die Mannschaft ein bisschen auseinanderfällt, das darf nicht passieren, aber es passiert. Wir sind nicht in die Zweikämpfe und in den Ballbesitz gekommen. Wir müssen daraus lernen und gute Schlüsse daraus ziehen.

Toni Kroos: Wir haben defensiv überhaupt keinen Zugriff bekommen. Spanien hat es uns vorgemacht, wie man verteidigt. Der Plan war in der ersten Halbzeit kompakt zu stehen. Wir wurden nach dem Rückstand zu unruhig und machen vielleicht zu früh auf. In der zweiten Halbzeit wollten wir vorne draufgehen, aber das hat auch nicht funktioniert. Eine Analyse ist jetzt sehr wichtig, es gibt einiges zu tun.

Manuel Neuer: Es ist ganz enttäuschend für uns alle. Wir haben das Spiel zusammen vergeigt. Sei es Körpersprache oder Kommunikation, das war zu wenig von uns. Es ist so, dass wir noch Zeit haben, alles kann uns helfen, natürlich auch solch ein Tiefschlag.

Serge Gnabry: Es lief nichts für uns. Wir haben es nicht geschafft, Zugriff zu bekommen. Spanien hat auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben es schlecht gemacht, da gelten keine Ausreden. Jetzt weiß man, wo man steht. Es ist nicht normal, dass wir gegen so einen guten Gegner so hoch verliert.

