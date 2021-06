Löw: "Es herrscht eine große Vorfreude"

Knapp 24 Stunden vor dem EM-Start der deutschen Nationalmannschaft in München gegen Frankreich (Dienstag, ab 21 Uhr, live im ZDF und auf MagentaTV) haben sich Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer in der abschließenden Pressekonferenz den Fragen der Medien gestellt. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Joachim Löw über...

...den Stand vor dem Spiel: Es ist eine große Vorfreude, weil es für uns gegen den amtierenden Weltmeister losgeht. Wir haben uns die letzten zwei Wochen sehr gut vorbereitet und einige Schritte in die richtige Richtung gemacht. Es herrscht eine gute Stimmung, aber auch sehr viel Ehrgeiz und Tatendrang in der Mannschaft. Wir sind gut gerüstet und freuen uns, dass es losgeht.

...die Personalsituation: Bis auf Jonas Hofmann waren alle beim Mannschaftstraining dabei, Leon Goretzka auch. Er hat vier oder fünf Einheiten mit der Mannschaft absolviert. Er hat einen guten Eindruck gemacht, es war nichts mehr von der Verletzung zu spüren. Laut medizinischer Abteilung gibt es kein Risiko, aber wir haben vereinbart, dass wir heute nach dem Abschlusstraining mit ihm und den Ärzten besprechen, ob er dabei sein kann. Es ist aber klar, dass er nicht in der Startelf dabei sein wird. Dafür war die Pause sehr lang. Bernd Leno wird morgen die Nummer zwei hinter Manuel Neuer sein. Wir werden dass immer wieder neu festlegen. Es gibt noch keine endgültige Entscheidung, welche zwei Spieler neben Hofmann noch auf die Tribüne müssen. Jeder hätte es verdient, auf der Bank dabei zu sein.

...sein Innenleben vor dem Spiel: Man spürt vor einem Turnier immer eine positive Anspannung, eine gespannte Vorfreude. Heute habe ich wirklich gedacht: Endlich geht es los, endlich können wir eingreifen. Innerlich bin ich sehr ruhig und gelassen. Ich glaube, wir haben in den letzten 14 Tagen das getan, was wir uns vorgenommen haben. Die letzten zwei Jahre waren nicht immer einfach, wir haben in den letzten zwei Wochen viel diskutiert, viel gesprochen. Nach und nach sind die Dinge besser zusammengewachsen, die Abläufe sind besser geworden. Wichtig wird sein, dass wir vor Ehrgeiz sprühen und in der Lage sein werden, die Zweikämpfe anzunehmen und zu gewinnen und alles in die Waagschale zu werfen. Den Eindruck habe ich bei der Mannschaft. Der Teamgeist ist sehr gut, jeder ist sehr hungrig nach Erfolg bei dieser EM. Es stimmt mich zuversichtlich und lässt mich auch ruhig schlafen.

...sein letztes Turnier: Ich mache mir keine Gedanken darüber, dass es meine letzten Spiele sind. Dazu bin ich zu fokussiert und zu sehr beschäftigt, natürlich auch gewissermaßen im Tunnel. Vielleicht wenn es soweit ist, kann es sein, dass ein bisschen Wehmut einkehrt.

...den Teamvergleich mit Frankreich: Wir haben auch viel Qualität in unserer Mannschaft. Wir haben eine sehr gute Mischung. Auf beiden Seiten sind Spieler, die Spiele entscheiden können. Ich glaube, dass die Offensivreihen auf beiden Seiten sehr gefährlich sein können. Man muss jede Sekunde hellwach sein, sonst sind alle diese Spieler in der Lage, die Entscheidung herbeizuführen.

Manuel Neuer über...

...den EM-Auftakt: Wir freuen uns auf den Start und auf eine hoffentlich erfolgreiche EM. Es ist etwas ganz Besonderes für mich, diese Spiele in München zu haben. Wir sind froh, ähnlich wie 2006 hier in München starten zu können. Wir freuen uns darauf und brauchen alle Unterstützung.

...den Plan gegen Frankreich: Vor dem Spiel brauchen wir natürlich nichts zu verraten, das muss immer auf dem Platz passieren. Wir müssen Profil zeigen, Gesicht zeigen und dass wir unbedingt die Spiele gewinnen wollen.

...die Bedeutung der Standards: Die Vorbereitung und die Analyse ist wichtig, wie die andere Mannschaft sich verhält, wie wir uns verhalten. Es kommt auf jeden einzelnen an, wie er in die Situationen hereingeht. Es ist so, dass wir selbst eine Waffe sein können in der Offensive. Hinten brauchen wir absolute Stabilität.

...den Heimvorteil und die Rückkehr der Fans: Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat in den ersten Spielen gesehen, dass die Zuschauer unterstützen wollen. Wir sind froh, dass Publikum da sein wird und wir freuen uns auf unsere Zuschauer und auch auf die Unterstützung.

...Frankreich: Jedes Spiel fängt bei null an. Wir wissen, dass Frankreich in den letzten Jahren erfolgreichen Fußball gespielt hat. Aber ich glaube, dass wir auch eine gute Mannschaft sind, dass wir unbequem zu spielen sind. Wir wollen mit breiter Brust auftreten. Wir sehen uns nicht als Underdog, sondern wollen das Spiel hier in München gewinnen. Wir müssen versuchen, alles mit Leidenschaft zu verteidigen.

