Löw: "In Stuttgart haben wir gegen diese Spanier gezeigt, dass wir es besser können"

Löw: "Es war rabenschwarzer Tag, ein Abend, an dem uns gar nichts gelungen ist"

Löw: "Die richtigen Schlüsse ziehen"

Das hatte sich die deutsche Nationalmannschaft anders vorgestellt. Die einzige Niederlage im Jahr 2020 fiel beim 0:6 gegen Spanien in der Nations League in Sevilla heftig aus. Bundestrainer Joachim Löw fasst im Interview auf DFB.de seine Enttäuschung in Worte und gibt eine Standortbestimmung.

Frage: Die Nationalmannschaft hat die höchste Niederlage seit 89 Jahren kassiert. Haben Sie schon eine Erklärung dafür?

Joachim Löw: Es war ein rabenschwarzer Tag. Es war ein Abend, an dem uns gar nichts gelungen ist. Deswegen sind wir riesig enttäuscht und sauer. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Da kann man niemanden ausnehmen. Wir waren in den Zweikämpfen nicht auf dem Platz. Nach dem 0:1 haben wir unsere Linie und Organisation aufgegeben. Wir haben Räume geöffnet und sind nach vorne gestürzt. Das haben die Spanier gnadenlos ausgenutzt. Wir hatten keinen Zugriff, kein Zweikampfverhalten.

Frage: Sie sehen Ihre Spieler jetzt bis März nicht. Was können Sie in der Zeit machen?

Löw: Wir haben keine Möglichkeit, mit den Spielern etwas zu machen. Wir müssen das Spiel in den nächsten Tagen im Trainerstab aufarbeiten. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen. Wir dachten, dass wir schon weiter sind. Wir müssen jetzt schauen, was wir tun können und was der richtige Weg ist.

Frage: Es war ein schlimmes Ende eines komplizierten Jahres. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Löw: Jetzt ein Fazit zu ziehen, ist natürlich schwierig. Wir haben eine herbe Niederlage einstecken müssen, die es so lange nicht mehr gab. Das ist für uns bitter. Ich habe vorher aber gute Ansätze gesehen. Ich habe Vertrauen in die Spieler.

Frage: Müssen Sie jetzt Ihr Personal und Ihre Spielphilosophie überdenken? Und ist die EM vielleicht nur eine Art Übungsturnier?

Löw: Es kann nicht unser Ziel sein, dass die EM nur ein Vorbereitungsturnier für die weiteren Turniere ist. Wenn wir ein Turnier angehen, streben wir das Maximale an. Das ist kein Erfahrungsturnier für unsere Spieler. Ich zweifle nicht an diesen Spielern, sie haben ihre Qualitäten. Heute haben wir müde gewirkt, wir haben schwerfällig gewirkt. Wir waren immer einen Schritt zu langsam.

Frage: Wo steht die Nationalmannschaft nach diesem Härtetest?

Löw: Das Spiel zeigt einiges auf. Wir hatten keine Chance. In Stuttgart haben wir gegen diese Spanier aber gezeigt, dass wir es besser können. Dass es Rückschläge geben wird, müssen wir jetzt in schmerzlicher Form hinnehmen. Es ist aber keine Qualitätsfrage.

[sid]