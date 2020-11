Löw: "Die Jungs haben sich echt reingehängt"

Das DFB-Team hat mit einer jungen Mannschaft den zweiten Saisonsieg eingefahren. In Leipzig gewann das Löw-Team mit gleich zwei Debütanten 1:0 (1:0) gegen die Tschechische Republik. DFB.de mit den Stimmen zum Spiel in Leipzig.

Bundestrainer Joachim Löw: In der Konstellation werden wir wahrscheinlich nicht mehr zusammenspielen. Man muss aber sagen, dass die Jungs sich echt reingehängt und ein intensives Spiel gezeigt haben. Insgesamt kann man zufrieden sein. In der ersten Halbzeit haben wir es versäumt, das zweite Tor zu machen. In der zweiten Halbzeit hat man gespürt, dass wir den Sieg unbedingt wollten. Wir können zufrieden sein. Philipp Max hat seine Stärken im Spiel nach vorne, mit seinen scharfen Bällen nach innen. Es war eine super Aktion beim 1:0. Mit den Neuen kann man zufrieden sein. Ridle Baku war bemüht, Max hat sehr, sehr gut gespielt. Auch Robin Koch hat hinten abgeklärt gespielt. Mit Ilkay Gündogan hatten wir mehr Spielqualität, aber insgesamt war es sehr engagiert von allen. In den nächsten beiden Spielen und den Partien im März müssen wir uns möglichst einspielen. Wir müssen die Spiele nutzen, um uns zu finden. Das wäre wichtig. Gleichzeitig müssen wir aber den Spagat schaffen wegen der hohen Belastung der Spieler. Ich habe immer gesagt, dass die Gesundheit der Spieler das Wichtigste ist.

Florian Neuhaus: Wichtig war der Sieg. Die erste Halbzeit war ganz gut, wir haben aber verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Wir haben teilweise zu kompliziert gespielt, uns das Leben selbst schwer gemacht. Am Ende steht aber der Sieg und darauf können wir aufbauen. Wir haben es am Ende fleißig wegverteidigt. Wir kennen die Situation in der Nations League. Am Samstag wollen wir gegen die Ukraine gewinnen - ganz klar!

Philipp Max: Ich bin sehr, sehr froh, glücklich und stolz, dass ich heute mein erstes Länderspiel machen durfte. Es ist ein ganz besonderer Tag für mich, meine Familie und Freunde.

Ilkay Gündogan: Es war ein guter Test für uns heute. Für diese zusammengewürfelte Truppe war es auch kein allzu leichter. Wir haben es phasenweise echt gut gemacht, guten Fußball gespielt, es aber verpasst, das zweite oder dritte Tor nachzulegen. Demenstprechend macht man es sich dann schwer. Fehler passieren, das ist normal und wir sollten es den jungen Spielern, die teilweise ihr erstes Länderspiel gemacht haben, verzeihen können. Daher können wir zufrieden sein, dass wir das Spiel gewonnen haben.

[dfb]