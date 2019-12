Löw bei der Weltpremiere des VW Golf 8

Am Donnerstagabend wurde der neue Volkswagen Golf in Wolfsburg der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei der Weltpremiere des achten Golf-Modells dabei war neben Nationaltorhüterin Almuth Schult und Olympiasiegerin Lena Goeßling auch Bundestrainer Joachim Löw. Bereits am Nachmittag erfuhr Löw im Volkswagen-Stammwerk, wie und wo das Fahrzeug entsteht. VW-Markenvorstand Jürgen Stackmann und Montageleiter Jürgen Bastek begrüßten ihn in der Lernwerkstatt in Halle 54. Dort zog sich Löw eine Arbeitsjacke über und Arbeitssicherheitsschuhe an.

Anschließend arbeitete er handfest mit: Teamsprecher Benjamin Gerth erklärte ihm die Arbeitsschritte, um das Gelenkwellenabschirmblech an das Fahrzeug zu stecken. Und das alle 60 Sekunden, in perfekter Qualität. Schließlich werden hier nur Kundenfahrzeuge gefertigt. Im Gepäck hatte Löw 60 Fußballtrikots, die er vor Ort signierte und an die Mitarbeiter verteilte.

Vor dem Einblick in die Produktion konnte Joachim Löw den Golf 8 übrigens bereits Probe fahren. "Der Golf macht einen dynamischen Eindruck, auch innen ist das ein sehr gutes Gefühl", urteilte Löw.