Löw: "Alle Spieler sind einsatzbereit"

Vor dem Nations-League-Spiel in Kiew gegen Gastgeber Ukraine am morgigen Samstag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) stellten sich Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer auf der digitalen Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter. DFB.de hat mitgeschrieben.

Joachim Löw über...

...das Spiel gegen die Ukraine: Es ist unsere erste und wichtigste Aufgabe, dass wir das Spiel morgen gewinnen. Wir sind in den letzten Spielen auf gewisse Widerstände gestoßen und werden versuchen, sie zu überwinden. Wir haben eine entspannte Personalsituation: Alle sind fürs Training bereit, alle Spieler sind einsatzfähig. Wir lassen uns nicht blenden von dem Ergebnis der Ukraine in Frankreich (1:7, Anm.d.Red.), denn die Spieler, die gegen uns auflaufen werden, sind dort größtenteils geschont worden.

...den Gegner: Die ukrainische Nationalmannschaft hat eine sehr gute Qualität und unter Andrej Schewtschenko eine sehr gute Entwicklung genommen. Sie haben technisch sehr gute Spieler und eine gute Mannschaft. Die Spielanlage ist sehr schnell, sie haben ein schnelles Umschaltspiel.

...die Aufstellung: Es ist heute das erste Training, das wir gemeinsam absolvieren. Gestern haben nur die Bayern- und Leipzig-Spieler trainiert. Von daher muss ich das Training abwarten, es gibt sicherlich drei, vier Überlegungen, die ich heute Abend noch entscheiden möchte.

...Joshua Kimmich: Er ist die personifizierte Leidenschaft und Professionalität. Er ist extrem ehrgeizig und extrem motiviert. Er strahlt diese Gewinnermentalität auf jeder Position aus und hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich entwickelt. Er will immer Verantwortung übernehmen. Man spürt, dass er ständig besser werden will.

...die Kritik am Türkei-Spiel: Ich habe die letzten zwei Tage nichts gelesen, weil es mir völlig egal ist, wer was wie sagt. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu den Spielen, aber was ich mache, das mache ich aus größter Überzeugung. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Saison angehen. Man will immer gewinnen, das steht außer Frage. Ich war natürlich angefressen, als wir wieder in letzter Minute den Ausgleich kassiert haben. Tests sind sehr gute Gelegenheiten, jungen Spielern die Möglichkeit geben, ihr Können zu zeigen. Es ist gut für ihre Erfahrung und für mich sind es gute Erkenntnisse. Dann steht das Ergebnis nicht über allem anderen, dann will ich Erkenntnisse gewinnen. Das mag außen anders wahrgenommen werden. Aber ich weiß, warum ich es mache. Kritik kann ich verstehen, aber das beeinflusst mich wenig.

Manuel Neuer über...

...das erste Treffen nach vielen Monaten: Meine Gedanken sind positiv. Ich freue mich, dass es für alle Nationalspieler jetzt wieder losgehen kann. Es wird für uns wichtig sein, dass wir wieder ein Spiel gewinnen und dass wir gemeinsam trainieren können. Das letzte Spiel, bei dem alle dabei waren, liegt elf Monate zurück. Das war das 6:1 gegen Nordirland. Daran wollen wir anknüpfen und eine positive Serie starten.

...das straffe Programm: Die Frage ist, wie man das angeht. Lamentieren hilft nicht, weil wir diese vielen Spiele vor der Brust haben. Man muss es positiv angehen, es ist immer ein Wettbewerb, dafür gibt es weniger Trainingseinheiten. Klar wäre eine Auszeit schön, aber die können wir uns jetzt nicht nehmen.

...Lehren vom FC Bayern München: Wir haben als Nationalmannschaft eine positive Bilanz gehabt, als wir alle zusammengespielt haben. Wir haben uns als Erster für die EM qualifiziert. Wir haben es alle gemeinsam gut gemacht, da kann man nicht nur die Bayern dazu nehmen. Der Teamgeist, der Zusammenhalt, den wir bei den Bayern hatten, war ausschlaggebend, dass wir so erfolgreich waren. Mit der Nationalmannschaft brauchen wir Spiele und Trainingseinheiten, aber die sind rar gesät. Wir müssen so oft wie möglich zusammen sein, damit sich dasselbe entwickelt.

[dfb]