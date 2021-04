Lösbare Aufgaben in der WM-Qualifikation

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation zur FIFA Weltmeisterschaft, die im Juli und August 2023 in Australien und Neuseeland steigt, unter anderem auf den Weltranglisten-29. Portugal. Dies ergab die Auslosung der europäischen Qualifikationsgruppen, die heute Mittag im UEFA-Hauptsitz in Nyon vorgenommen wurde. Die weiteren Gegner des zweimaligen Weltmeisters in Gruppe H heißen Serbien, Israel, Türkei und Bulgarien.

"Das ist ein spannendes Auslosungsergebnis, und wir freuen uns auf interessante Gegner mit unterschiedlichen Spielstilen", sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Unser klares Ziel ist es, uns als Gruppenerste direkt für die WM 2023 zu qualifizieren. Ich betrachte Portugal als stärksten Gegner. Sie haben zuletzt eine gute Entwicklung genommen, ich erwarte einen spannenden Vergleich auf gutem Niveau. Ein ganz besonderes Spiel wird das gegen Israel, darauf freue ich mich wirklich sehr, weil Begegnungen mit ihnen für uns immer auch über das rein Sportliche hinausgehen. Zudem hat der israelische Verband vor allem in der Talentförderung in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet."

Die Bundestrainerin weiter: "Herausfordernd wird für uns die Terminplanung werden, weil wir in eine Gruppe mit sechs Teams gelost wurden und unsere Planungen für weitere Testspiele dementsprechend ausrichten müssen."

Play-offs der Gruppenzweiten

Die Qualifikationsspiele für die DFB-Frauen beginnen in der Woche vom 13. bis 21. September 2021. Die weiteren Partien finden in den Zeiträumen 18. bis 26. Oktober und 22. bis 30. November 2021 sowie vom 4. bis 12. April 2022 und vom 29. August bis 6. September 2022 statt. Die Sieger der neun Gruppen qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde.

Die Play-offs der Gruppenzweiten werden vom 3. bis 11. Oktober 2022 gespielt. In den Play-offs werden die besten drei Gruppenzweiten der Qualifikation direkt für die zweite Runde gesetzt. Die sechs restlichen Gruppenzweiten bestreiten in der ersten Runde drei Play-offs mit nur einer Partie. Die drei Sieger der ersten Runde und die drei Teams mit Freilos für die zweite Runde kommen dann in eine Auslosung. Die zweite Runde wird ebenfalls in nur einer Partie entschieden. Die zwei Play-offs-Gewinner mit dem höchsten Ranking (basierend auf den Ergebnissen in der Qualifikation und der zweiten Runde der Play-offs) qualifizieren sich für die WM. Der verbliebene Teilnehmer wird an einem Play-off gegen einen Vertreter eines anderen Kontinentalverbands mitwirken.

Die Aufteilung der Rekordanzahl von 51 teilnehmenden Teams auf die Lostöpfe wurde basierend auf der UEFA-Koeffizientenrangliste für Frauen-Nationalmannschaften, die nach Abschluss der Qualifikation zur UEFA Europameisterschaft 2022 veröffentlicht worden war, vorgenommen.

