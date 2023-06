Loderer und Wiegmann verlängern Verträge

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kann über den Sommer hinaus auf die Zusammenarbeit mit Sabine Loderer, Cheftrainerin der U 17-Juniorinnen, und Bettina Wiegmann, Cheftrainerin der U 15-Juniorinnen, bauen. Beide haben nun ihre im Sommer auslaufenden Verträge verlängert. Zudem erhielt Jos Bolt, Co-Trainer der U 20- und U 19-Frauen, ein neues Arbeitspapier.

Dagegen wird die bisherige U 17-Co-Trainerin Marie-Louise Eta den DFB verlassen. Die 31 Jahre alte Pro-Lizenz-Inhaberin wird ab der kommenden Saison die U 19-Junioren von Union Berlin als Co-Trainerin betreuen. Lukas Völker, bisheriger Sportlicher Leiter der U 12 bis U 16 bei Fortuna Düsseldorf, wird Etas Nachfolge bei den U 17-Juniorinnen antreten.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, sagt: "Mit der Verlängerung von Bine (Sabine Loderer; Anm. d. Red.) und Tine (Bettina Wiegman; Anm. d. Red.) können wir unserem Anspruch nach Kontinuität im Nachwuchsfußball erneut gerecht werden. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung in unserem Trainer*innenteam, aber auch unserer Spielerinnen ist nur so möglich. Dass wir unsere Zusammenarbeit mit Jos (Jos Bolt; Anm. d. Red.) ebenfalls ausweiten können, freut uns sehr. Mit seiner Außensicht aufgrund seiner fast 30-jährigen Erfahrung aus dem niederländischen Nachwuchsfußball hilft er uns enorm in der Arbeit mit unseren Spielerinnen. Mit Lukas Völker konnten wir zudem einen Trainer gewinnen, der den schmerzlichen Verlust von Loui (Marie-Louise Eta; Anm. d. Red.) auffangen wird. Lukas hat das Trainersein von der Pike auf gelernt und in seinen einzelnen Berufsabschnitten eine kontinuierliche Entwicklung genommen. Seine Erfahrungen in einer Leitungsfunktion in einem Leistungszentrum wird er auch in seine künftige Arbeit einfließen lassen."

Wiegmann schon seit 2007 DFB-Trainerin

Sabine Loderer stieg im Sommer 2020 als Cheftrainerin der U 17-Juniorinnen ein. Sie war zuvor zehn Jahre lang beim Bayerischen Fußball-Verband als Verbandstrainerin beschäftigt. Die 42 Jahre alte Inhaberin der Pro-Lizenz und ehemalige U-Nationalspielerin gilt als Expertin im Bereich Nachwuchsförderung.

Eine absolute Expertin ihres Bereichs ist ebenso Bettina Wiegmann, die seit September 2007 die U 15-Juniorinnen als Cheftrainerin betreut. Neben nun rund 16 Jahren Erfahrung als Trainerin für die jüngste Altersklasse bringt die 51-Jährige auch reichlich Erfahrung als ehemalige Weltklassespielerin mit: Die Weltmeisterin und viermalige Europameisterin wurde 2004 zur Ehrenspielführerin der Frauen-Nationalmannschaft ernannt.

Auch Bolt setzt seine langjährige Karriere im Nachwuchsbereich fort. Seit Oktober 2021 unterstützt er als Co-Trainer der U 20- und U 19-Frauen das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter. Zuvor war er insgesamt 26 Jahre lang beim Niederländischen Fußball-Verband tätig – dort für die jüngere Altersgruppe zwischen der U 11 und der U 17 sowohl bei den Juniorinnen als auch bei den Junioren.

Chatzialexiou: "Verlängerungen dokumentieren unseren Weg"

Chatzialexiou: "Die aktuellen Verlängerungen sowie die Verpflichtung von Lukas dokumentieren unseren Weg in der Zusammenstellung unserer Trainer*innenteams. Wir wollen darin verschiedene Trainertypen vereinen: die ehemalige Spielerin auf höchstem Niveau, den/die Altersexpert*in sowie den/die junge*n, innovative*n Trainer*in. Alle diese Typen werden wir auch in der neuen Saison in unseren Teams haben."

Von den Juniorinnen zu den Junioren zieht es dagegen Marie-Louise Eta nach insgesamt zwei Jahren als Co-Trainerin beim DFB. Die 43-malige U-Nationalspielerin, die mit der U 20 Weltmeisterin 2010 im eigenen Land worden war, begann ihre Karriere als Trainerin bei den U 14-Junioren des SV Werder Bremen, bevor sie in das Trainer*innenteam von Wiegmann bei den U 15-Juniorinnen einstieg.

Etas Nachfolger Völker zieht es nach insgesamt fünf Jahren, in denen er den Nachwuchsbereich bei Fortuna Düsseldorf leitete, an die Seitenlinie zurück. Zuletzt trainierte er die U 19 des FC Hürth in der Saison 2014/2015. Für Hürth kam der heute 35-Jährige damals noch selbst aktiv zum Einsatz, beendete seine aktive Karriere dort 2016.

[agr]