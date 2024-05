Loderer nominiert Kader für Schweiz-Spiel

Für die deutschen U 17-Juniorinnen steht zum Saisonabschluss ein sechstägiger Lehrgang an. Am 2. Juni (ab 13 Uhr) trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer in Waldshut-Tiengen auf die Schweiz. Für die Partie gegen das Auswahl des Nachbarlandes hat Loderer 22 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen berufen.

Im März verpasste der DFB-Nachwuchs die Qualifikation zur EM-Endrunde, die aktuell in Schweden ausgetragen wird. In der zweiten Qualifikationsphase scheiterte die U 17 im entscheidenden Gruppenspiel an Frankreich. Gegen die Schweiz soll nun ein gelungener Saisonabschluss hingelegt werden.