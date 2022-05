Loderer nominiert Kader für Lehrgang im Juni

DFB-Trainerin Sabine Loderer hat das Aufgebot für die kommenden Länderspiele der U 16-Juniorinnen gegen die Niederlande am 11. Juni in Nordhorn und gegen Dänemark am 15. Juni in Büdelsdorf bekanntgegeben. Sechs Tage nach dem 0:1 gegen die Schweiz nominierte Loderer für den Lehrgang in Haltern am See und Kiel insgesamt 24 Spielerinnen, elf weitere stehen auf Abruf bereit.

"Zum Abschluss der U 16-Saison stehen noch zwei Highlights mit den Länderspielen gegen die Topnationen Niederlande und Dänemark an, die ein nächster Schritt in der Entwicklung der jungen Spielerinnen sein werden", blickte Loderer auf den Lehrgang voraus. Spiele auf hohem Niveau seien "die Herausforderungen, die wir auf auf U-Team-Ebene suchen und mit Freude angehen und die zum Übergang in das U 17-Turnierjahr noch einmal gute Gradmesser für uns sind."

[dfb]