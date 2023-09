Loderer nominiert Kader für Länderspielreise nach England

Im Herbst steht für die deutschen U 17-Juniorinnen in Duisburg die erste Runde der EM-Qualifikation an. Zeit für DFB-Trainerin Sabine Loderer mit ihrem neuen Jahrgang in die Vorbereitung zu starten. Erster Länderspielstopp ist England, wo es am 22. September (ab 19 Uhr) und 25. September (ab 13 Uhr) in Burton-on-Trent zweimal gegen die Gastgeberinnen geht. Dafür hat Loderer nun ihren 26-köpfigen Kader benannt, zehn weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.

"Einen knappen Monat vor der EM-Qualifikation sind die anstehenden Partien gegen England eine gute Standortbestimmung für uns. Herausforderungen gegen Topgegner sind wichtige Bausteine in der Entwicklung jeder einzelnen Spielerin, aber natürlich auch für uns als Team", sagt Loderer. "Wir freuen uns nach der Übernahme des Jahrgangs 2007 auf die ersten gemeinsamen Länderspiele mit den Mädels."

In der EM-Quali warten Spiele gegen die Ukraine (14. Oktober, ab 13 Uhr), Österreich (17. Oktober, ab 13 Uhr) und Rumänien (20. Oktober, ab 13 Uhr). Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 17-EURO 2024 nach Schweden.