Loderer nominiert Kader für EM-Qualifikation

Für die U 17-Juniorinnen wird es ernst: Vor eigenem Publikum spielt die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer vom 14. bis 25. März in der 2. EM-Qualifikationsrunde um die Teilnahme an der Endrunde in Schweden (05.-18.05.2024). Das Aufgebot für das Miniturnier steht jetzt fest. Loderer nominierte 21 Spielerinnen sowie weitere elf auf Abruf.

"In der EM-Quali warten mit Tschechien, der Slowakei und Frankreich drei komplett unterschiedliche Gegner auf uns. Dass wir mit Frankreich im dritten Gruppenspiel auf den amtierenden U 17-Europameister treffen, ist eine tolle Herausforderung, für die wir gewappnet sind. Wir denken aber von Spiel zu Spiel und bleiben bei uns", sagt Loderer. "Die Mädels haben in der bisherigen Saison eine tolle Entwicklung durchlaufen und wir können voller Selbstvertrauen und mit Überzeugung in die Quali gehen, um dort den nächsten Schritt zu setzen.“

Gegen Tschechien, Slowakei und Frankreich

Los geht's am 18. März (ab 12.30 Uhr) im Eilenriedestadion zu Hannover gegen Tschechien. Es folgt am 21. März (ab 13 Uhr) im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Garbsen das Duell mit der Slowakei, ehe es zum Abschluss am 24. März (ab 13 Uhr) an gleicher Stelle gegen Frankreich geht. Die sieben Gruppensieger spielen gemeinsam mit Gastgeber Schweden bei der Endrunde. Sollte Schweden seine Gruppe gewinnen, qualifiziert sich der beste Zweitplatzierte.

Karten für die deutschen und alle weiteren Spiele der EM-Qualifikation in Hannover sind im DFB-Ticketshop erhältlich.

[dfb]