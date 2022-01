Loderer mit 23 Spielerinnen nach Portugal

Die U 16-Juniorinnen reisen am 30. Januar zum UEFA Development Tournament nach Portugal. Im Rahmen des Turniers bestreitet die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer zwei Partien. Im Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António geht es zunächst am 4. Februar gegen England, drei Tage später am 7. Februar an gleicher Stelle gegen die portugiesische Auswahl. Anstoß ist jeweils um 13 Uhr. Loderer nominierte 23 Spielerinnen für die Reise an die Algarve, weitere sechs Akteurinnen stehen auf Abruf bereit.

"Wir freuen uns auf die anstehenden Länderspiele gegen England und Portugal, in denen wir die im Trainingslager geschärften Spielprinzipien unter 'Länderspieldruck' umsetzen können", sagte Loderer. "Spiele gegen solche Topnationen sind für unsere Spielerinnen und auch das Team ums Team unglaublich wichtige Erfahrungen und damit Entwicklungsschritte, von denen wir auf unserem weiteren Weg mit dem Team profitieren werden."

Im Laufe des Länderspieljahres bestritt die U 16 bislang zwei Duelle gegen Dänemark, die jeweils mit 2:1 gewonnen wurden. Weitere Länderspiele sind für die Lehrgänge im Mai und Juni geplant.