Loderer, Behringer und Wiegmann verlängern

Zusammenarbeit über den Sommer hinaus frühzeitig geklärt: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die im Sommer auslaufenden Verträge von Sabine Loderer, Cheftrainerin der U 17-Juniorinnen, Melanie Behringer, Cheftrainerin der U 16-Juniorinnen, und Bettina Wiegmann, Cheftrainerin der U 15-Juniorinnen, verlängert.

Kai Krüger, DFB-Abteilungsleiter Trainer*innen: "Wir sind sehr glücklich darüber, drei verdiente und erfahrene Trainerinnen weiter an uns binden und so den gemeinsam eingeschlagenen Weg im weiblichen Nachwuchsbereich weitergehen zu können. Bettina Wiegmann und Sabine Loderer haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie den Posten als Cheftrainerin ihrer Mannschaften sowohl fachlich als auch menschlich optimal besetzen und mit ihren Expertisen die U-Nationalspielerinnen von Lehrgang zu Lehrgang weiterentwickeln. Melanie Behringer hat schnell in die neue Rolle als U 16-Cheftrainerin hineingefunden und eindrucksvoll gezeigt, wie professionell, leidenschaftlich und nachhaltig sie mit ihrer Mannschaft arbeitet. Wir sind davon überzeugt, dass alle drei – gemeinsam mit ihren Trainer*innen-Teams – weiterhin das Beste aus ihren Mannschaften und jeder einzelnen Spielerinnen herausholen werden."

Wiegmann seit fast 17 Jahren U 15-Cheftrainerin

Bettina Wiegmann ist eine absolute Expertin ihres Bereichs – bereits seit September 2007 betreut sie die U 15-Juniorinnen als Cheftrainerin und bringt insgesamt rund 17 Jahren Erfahrung als Trainerin für die jüngste Altersklasse mit. Wiegmann sagt zum neuen Arbeitspapier: "Es ist mir eine große Freude, die langjährige Zusammenarbeit mit dem DFB fortzusetzen – und ich möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Ein weiterer Dank gilt meinem Trainer- und Funktionsteam. Gemeinsam werden wir unsere Aufgabe weiterverfolgen, talentierte junge Spielerinnen auszubilden und zu begleiten."

Die heute 52-Jährige war dazu einst selbst eine ehemalige Weltklassespielerin: Die Weltmeisterin und viermalige Europameisterin wurde 2004 zur Ehrenspielführerin der Frauen-Nationalmannschaft ernannt.

Loderer: "Eine absolute Herzensangelegenheit"

Sabine Loderer steht seit Sommer 2020 als Cheftrainerin der U 17-Juniorinnen an der Seitenlinie. Sie war zuvor zehn Jahre lang beim Bayerischen Fußball-Verband als Verbandstrainerin tätig. Als Expertin im Bereich Nachwuchsförderung gilt die 42 Jahre alte Inhaberin der Pro-Lizenz und ehemalige U-Nationalspielerin.

"Die Arbeit im U 16- und U 17-Altersbereich, in dem die Entwicklung der Spielerinnen und deren Persönlichkeit - nicht in erster Linie Ergebnisse - im Vordergrund stehen, bereitet mir große Freude", so Loderer. "Dabei ist mir die Stärkung von jungen Persönlichkeiten im Rahmen unserer Lehrgänge und darüber hinaus eine absolute Herzensangelegenheit. Das Gesamtpaket fühlt sich stimmig an, daher freue ich mich, weitere Jahre zusammen mit meinen Kolleg*innen anschieben zu können."

Behringer: Arbeit "bereitet mir sehr viel Freude"

Melanie Behringer, die selbst als Spielerin Olympiasiegerin, Weltmeisterin und zweimalige Europameisterin wurde sowie insgesamt 123 Länderspiele für die Frauen-Nationalmannschaft bestritt, ist seit der laufenden Spielzeit Cheftrainerin der U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft. Zuvor – ab der Saison 2019/2020 – war sie im Bereich der U 16- und U 17-Juniorinnen als Co-Trainerin tätig.

Behringer sagt: "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und möchte mich beim DFB für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Mit den Mädels zu arbeiten, sie persönlich und fußballerisch weiterzuentwickeln, bereitet mir sehr viel Freude. Ein Dankeschön auch an mein Staff-Team für die vertrauensvolle Arbeit."

