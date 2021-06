Locatelli schießt Italien ins Achtelfinale

Italien steht als erste Mannschaft bei der EURO 2020 sicher im Achtelfinale. Die "Squadra Azzurra" setzte sich gegen Nachbar Schweiz - bei ihrem zweiten Gruppenspiel in Rom - erneut mit 3:0 (1:0) durch und kann in Gruppe A mit nun sechs Punkten nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden.

Für den Gruppensieg reicht den Italienern, die im 29. Länderspiel nacheinander ungeschlagen blieben, dann am Sonntag (ab 18 Uhr, live im ZDF und/oder bei MagentaTV) gegen Wales schon ein Unentschieden. Für die Schweiz müsste im Duell mit der Türkei zur gleichen Zeit in Baku wohl schon ein Sieg her, um nicht nach der Vorrunde schon nach Hause fahren zu müssen.

Manuel Locatelli brachte die Italiener in Führung (26.), nachdem zuvor schon ein Treffer von Kapitän Giorgio Chiellini wegen eines Handspiels zurückgenommen worden war (19.). Mit seinem zweiten Tor wurde Locatelli endgültig zum Matchwinner (52.), Ciro Immobile setzte den Schlusspunkt (89.).