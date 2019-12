Lizenzpartner zu Gast beim DFB

"Herzlich Willkommen!" Die DFB GmbH begrüßte ihre Lizenzpartner zum jährlichen Workshop in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main. Einen Tag lang ging es dabei um Informationsvermittlung, Netzwerken und Ideenaustausch. "Wir nutzen diese Gelegenheit, um Dinge auf eine größere Plattform zu bringen und auch in die Gruppe hineinzutragen", sagte Patrick Kisko, Abteilungsleiter Partnermanagement, zum Auftakt der Veranstaltung.

Der Workshop stand ganz im Zeichen der EURO 2020, beleuchtete zurückliegende und kommende Meilensteine auf dem Weg zur Europameisterschaft und stimmte die Teilnehmer auf das gemeinsame Produktportfolio im nächsten Jahr ein. Darüber hinaus wurde der neue DFB-Produkt-Styleguide vorgestellt, der vier Designlinien umfasst. Das Theater-Ensemble DIE AFFIRMATIVE aus Mainz inszenierte unter Beteiligung der Workshop-Teilnehmer die zugrundeliegenden Personas und erweckte den Styleguide damit buchstäblich zum Leben.

DFB-Knowhouse vermittelt Leuchtturmprojekte

Einen Blick hinter die Kulissen und auf wichtige Leuchtturmprojekte vermittelte das Format DFB-Knowhouse: Beiträge zu den Themen digitale Vermarktung, eFootball, Neuro-Athletik oder Contentmanagement boten den Lizenzpartnern spannende Einblicke in und Anknüpfungspunkte zu relevanten Bereichen.

Die Lizenzpartner eleven teamsports GmbH und Panini Verlags GmbH rundeten das Programm mit vielseitigen Key Notes zu ihrem Portfolio ab.

