Hammer zum 1:0-Sieg im EM-Gruppenspiel 2008: Ballack gegen Österreich in Wien

1:2 beim letzten Duell mit Alabas Austria am 2. Juni 2018 in Wien: Kimmich (M.) und Co.

Zum 23. Mal in Wien: Die Nationalmannschaft ist zu Gast im Ernst-Happel-Stadion

Live im TV und Stream: Wer zeigt Österreich gegen Deutschland?

Am Dienstag (ab 20.45 Uhr) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Länderspiel des Kalenderjahres. In Wien trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Österreich. Welcher TV-Sender das Nachbarschaftsduell überträgt, wer bei den bisherigen Duellen die Nase vorn hatte und wie die personelle Situation der beiden Teams aussieht, beantwortet DFB.de im FAQ.

Welcher Sender zeigt das Länderspiel gegen Österreich live?

Der Jahresabschluss gegen Österreich im Ernst-Happel-Stadion in Wien wird live im ZDF übertragen. Das ZDF sendet ab 20.15 Uhr, Anstoß ist eine halbe Stunde später um 20.45 Uhr. Parallel dazu bietet der Sender auch einen Livestream der Partie an.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel Österreich gegen Deutschland?

Ja, im Liveticker auf DFB.de werden die Fans, die das Spiel nicht live im TV oder Stream verfolgen können, mit allen wichtigen Infos live versorgt.

Wie sieht der direkte Vergleich aus?

Ein Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich gab es bislang 40-mal. Die Bilanz spricht bei 25 Siegen, sechs Unentschieden und neun Niederlagen klar für das DFB-Team. Sieben der neun Niederlagen musste Deutschland allerdings auf fremdem Terrain hinnehmen. Es ist das 23. Spiel der DFB-Auswahl in Wien: In keiner Stadt außerhalb Deutschlands hat die deutsche Nationalmannschaft mehr Spiele ausgetragen.

Der letzte Vergleich ist schon etwas her, hier hatte Österreich knapp die Nase vorn. Am 2. Juni 2018 brachte Mesut Özil das DFB-Team zwar in Führung, doch Martin Hinteregger und Alessandro Schöpf sorgten im Klagenfurter Wörthersee Stadion für den Heimsieg der Österreicher.

Den höchsten Sieg feierte das deutsche Team (BRD) im Halbfinale der legendären WM 1954. Auf dem Weg zum "Wunder von Bern" fegten Fritz Walter, Max Morlock und Co. Österreich mit 6:1 vom Platz. Besonders nervenaufreibend war auch das Duell im letzten und entscheidenden Gruppenspiel der EM 2008. Im direkten Duell um den Viertelfinaleinzug erzielte Michael Ballack den goldenen Treffer zum 1:0 gegen den Co-Gastgeber.

Wer steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ursprünglich 27 Spieler in seinen Kader berufen. Union Berlins Robin Gosens (erwartet Nachwuchs) und Borussia Dortmunds Felix Nmecha (Probleme im Hüftbereich) mussten jedoch absagen. Chris Führich vom VfB Stuttgart reiste wegen eines Infekts nicht ins Teamquartier in Frankfurt am Main, Marc-André ter Stegen fällt mit Rückenproblemen aus. Für Führich wurde Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim erstmals nominiert. Auch Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig und Stürmer Marvin Ducksch von Werder Bremen sind zum ersten Mal dabei, Letzterer feierte gegen die Türkei sogar sein Debüt.

Nicht dabei ist Jamal Musiala vom FC Bayern München, der sich in der Champions League eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Manuel Neuer steht dem Bundestrainer nach seiner schweren Verletzung und seinem Comeback im Bayern-Tor ebenfalls noch nicht wieder zur Verfügung.

Was sonst noch zu sagen wäre...

Im Team der Österreicher sind einige bekannte Gesichter, die in den deutschen Profiligen unterwegs sind. Gleich zwölf Spieler im österreichischen Kader verdienen ihr Geld in Deutschland - darunter Topspieler wie Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (FC Bayern München). Auch David Alaba (Real Madrid) und Marko Arnautovic (Inter Mailand), die zuletzt verletzt fehlten, sind wieder mit dabei. Trainer der Österreicher ist Ralf Rangnick. Der 65-Jährige, der über 20 Jahre in Deutschland gearbeitet hat, ist seit Mitte 2022 im Amt.

Die österreichische Nationalmannschaft hat sich bereits im Oktober souverän für die EURO 2024 in Deutschland qualifiziert. Durch ein 1:0 in Aserbaidschan war das EM-Ticket sicher. Am Donnerstag feierte Österreich zum Abschluss der EM-Qualifikation einen 2:0-Auswärtssieg in Estland.

Die Fan-Infos zum Spiel

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans vor Ort wichtig ist, ist in den Fan-Infos des DFB zum Österreich-Spiel zu finden.

[dfb]