Live auf DFB-TV: U 20 trifft auf die Schweiz

Heute (ab 16 Uhr, live bei DFB-TV trifft die deutsche U 20-Nationalmannschaft in Lörrach auf die Auswahl der Schweiz. Guido Streichsbier hat für das Länderspiel 23 Spieler nominiert. "Das Länderspiel gegen die Schweiz ist sehr wertvoll für uns als Mannschaft und für die Weiterentwicklung der Jungs". so Streichsbier.

Die nachzuholende EM-Qualifikation für die U 19-EURO 2020 (Jahrgang 2001) findet erst im November 2020 statt. Dies hatte das UEFA-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung am 16. September 2020 beschlossen.

"Zeit nutzen, um uns optimal auf die EM-Qualifikation vorzubereiten"

"Wir akzeptieren natürlich die Entscheidung der UEFA und werden die Zeit nutzen, um uns den Umständen entsprechend möglichst optimal auf die EM-Qualifikation vorzubereiten", sagt Streichsbier. "Wir freuen uns auf die Bedingungen in Lörrach und haben bewusst einen grenznahen Spielort ausgewählt, der für beide Mannschaften sehr gut gelegen ist. Außerdem absolvieren wir in der bevorstehenden Länderspielphase nur eine Partie, um die Lehrgangszeit kürzer als gewohnt zu halten und somit unseren Teil zur Belastungssteuerung beizutragen."

Für die U 20 ist es nach der Corona-bedingten Pause das dritte Länderspiel des Jahres. Die Partie gegen die Eidgenossen bestreitet das DFB-Team im Rahmen eines Lehrgangs, der vom 4. bis 8. Oktober am Dreiländereck stattfindet. Anfang September trafen die Streichsbier-Schützlinge zweimal auf Dänemark. Dabei unterlagen sie dem Nachbarn 1:2 und spielte in der zweiten Partie 0:0. Die Begegnung gegen die Schweiz dient zur Vorbereitung auf die 2. EM-Qualifikationsrunde, die, sollte es die Pandemie zulassen, im November in Wales ausgetragen werden soll.

