Live auf DFB-TV: U 18 im Topduell gegen Frankreich gefordert

Die deutschen U 18-Junioren absolvieren seit Sonntag einen Lehrgang in Stuttgart - zwei Länderspiele stehen nun auf dem Programm. Zunächst geht es heute (ab 17 Uhr, live auf DFB-TV) im Gazi-Stadion gegen Frankreich, am kommenden Montag (ab 18 Uhr) dann in der Felsenberg Arena in Schwieberdingen gegen die Niederlande. DFB-Trainer Guido Streichsbier hat dafür einen 24-köpfigen Kader für die Partien berufen, 23 weitere Spieler stehen auf Abruf bereit.

Die Startelf: Backhaus - Morgalla, Ullrich, Quarshie, Janitzek - Tohumcu (C), Niehoff, Wenig - Marino, Baur, Kabadayi.

"Uns stehen zwei Testspiele auf allerhöchstem internationalen Niveau bevor", sagt Streichsbier. "Wir freuen uns, uns mit den Besten messen zu können. Gleichzeitig haben wir die Chance, noch einmal neue Spieler zu sehen. Einige Jungs haben in ihren Vereinen eine starke Entwicklung genommen, das haben wir mit einer Nominierung honoriert. Wichtig ist uns in diesem Altersbereich auch immer, die verbindende Kraft des Sports zu nutzen und ein besseres Verständnis zwischen den Nationen zu schaffen."

Zum Abschluss des Länderspieljahres wartet vom 8. bis 12. Mai ein letzter Lehrgang auf die U 18, in dessen Rahmen am 11. Mai in Tubize das Duell mit Belgien steigt.