Bereits mit sechs Treffern in dieser Saison: Stuttgarts Thomas Kastanaras (3.v.l.)

Live auf DFB-TV: Süd-Gipfel FC Bayern gegen VfB Stuttgart

Dieses Duell gehört auch in der A-Junioren-Bundesliga zu den Klassikern. Am Samstag (ab 11 Uhr, live auf DFB-TV) stehen sich in der Staffel Süd/Südwest die U 19-Teams des FC Bayern München und des VfB Stuttgart gegenüber. Im Süd-Gipfel trifft aktuell zwar nur der Tabellenzehnte auf den Zweiten. Der FCB ist aber auch mit zwei Partien im Rückstand. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Der FC Bayern München war in dieser Saison erst dreimal in einem Ligaspiel im Einsatz. Dem 4:1 gegen den SC Freiburg folgte ein überraschendes 0:1 beim SSV Ulm 1846 Fußball. Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal der Junioren gegen die TuS Koblenz (5:1) und einem spielfreien Wochenende sollten die Münchner eigentlich gegen den FC Augsburg im Einsatz sein. Die Partie wurde allerdings auf den 1. Dezember (ab 18 Uhr) verlegt. Mit einem 5:1 beim 1. FC Saarbrücken meldete sich der FCB am zurückliegenden Wochenende aus der Ligapause zurück. Außerdem war der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters im Rahmen der UEFA Youth League im Einsatz, unterlag beim FC Barcelona (0:2) und zuletzt auch gegen Dynamo Kiew (0:4). Der VfB Stuttgart erwischte mit deutlichen Siegen gegen den SV Darmstadt 98 (3:0), beim 1. FC Heidenheim (4:0) und gegen Kickers Offenbach (3:0) einen Start nach Maß. Die Partie beim SC Freiburg (3:4) war die bislang einzige Niederlage, auf die der VfB zuletzt allerdings mit einem 3:1 gegen den SSV Ulm 18846 Fußball antwortete. Aktuell trennt die Stuttgarter nur die um drei Treffer schlechtere Tordifferenz von Tabellenführer TSG Hoffenheim. Besonders häufig konnte sich bislang Thomas Kastanaras in die Torschützenliste eintragen. Der Deutsch-Grieche erzielte bislang sechs der 16 Stuttgarter Ligatreffer und liegt so gemeinsam mit Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) an der Spitze der staffelweiten Rangliste.

Die Trainer: Für die U 19 des FC Bayern München ist seit Saisonbeginn Danny Galm verantwortlich. Als A-Jugendlicher wurde der ehemalige Drittligaprofi (14 Einsätze für die Stuttgarter Kickers) 2005 mit der U 19 des VfB Stuttgart Deutscher Meister, trifft also jetzt auf seinen Ex-Klub. Weitere Spielerstationen waren Eintracht Frankfurt II, der FC Energie Cottbus, der 1. FC Kaiserslautern II, die SpVgg Neckarelz und Viktoria Aschaffenburg. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2016 betreute Galm zunächst die U 16 der TSG Hoffenheim, ehe er im Januar 2018 zur U 17 wechselte. Der 35-Jährige trat dort die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo (jetzt Cheftrainer beim VfB Stuttgart) an, der damals als Co-Trainer von Julian Nagelsmann (jetzt FC Bayern München) zu den Profis hochgezogen worden war. Die Saison 2020/2021 begann Galm wieder bei der U 16. Nachdem Kai Herdling allerdings bei der U 23 als Cheftrainer übernahm, kehrte er zu den B-Junioren zurück. Im Frühjahr entschied sich Galm dann für den Wechsel zum FC Bayern. Nachdem Nico Willig zwei Monate lang die Profis des VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Bundesliga betreut hatte, steht der 39-Jährige seit Beginn der Saison 2019/2020 wieder bei der U 19 an der Seitenlinie. Bis zu seinem Abstecher zur ersten Mannschaft hatte der gebürtige Tübinger maßgeblichen Anteil daran, dass der VfB-Nachwuchs das Finale um die Deutsche Meisterschaft und das Endspiel im DFB-Pokal der Junioren erreichte. Für den VfB-Nachwuchs arbeitet Willig seit Januar 2016 und betreute dort zunächst die U 16, bevor er nach sechs Monaten aufrückte und zwei Jahre lang für die U 17 verantwortlich war. Zu Beginn der Spielzeit 2018/2019 übernahm er erstmals die U 19.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten deutschen Spielklasse angehören, standen sich die U 19-Teams des FC Bayern München und des VfB Stuttgart in der Bundesliga bereits 35-mal gegenüber. Mit jeweils 14 Siegen für beide Teams und sieben Unentschieden ist die Bilanz komplett ausgeglichen. Das bislang einzige Aufeinandertreffen im DFB-Pokal der Junioren entschied der VfB im Achtelfinale der Saison 2018/2019 3:1 für sich. In der Liga warten die Stuttgarter allerdings seit acht Duellen auf einen Sieg (November 2016). Der bislang jüngste Vergleich in der wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten Saison 2020/2021 endete 2:2. Mamin Sanyang und Grant-Leon Mamedova hatten die Münchner zunächst zu einer Zwei-Tore-Führung geschossen. David Hummel (mittlerweile SG Sonnenhof Großaspach) sicherte den Stuttgartern mit einem Doppelpack aber noch einen Punkt.

Die Stimmen: "Der VfB verfügt über eine starke Mannschaft und wird im Titelrennen ein Wörtchen mitreden", sagt Bayern-Trainer Danny Galm vor dem Duell mit seinem früheren Verein zu DFB.de. "Wir müssen in den Englischen Wochen unsere Power auf den Platz bringen und uns weiter als Mannschaft finden. Neben unserem guten Offensivspiel müssen wir vor allem defensiv zulegen." VfB-Trainer Nico Willig betont im Gespräch mit DFB.de: "Von der Punktzahl und der Platzierung her sind wir in dem Bereich, den wir von uns selbst erwarten. Die Duelle gegen Bayern laufen erfahrungsgemäß auf einem hohen Niveau ab. Wir treffen auf einen sehr ballbesitzorientierten Gegner. Uns steht Selbstvertrauen aber auch gut zu Gesicht. Wir wollen mutig auftreten."

Die personelle Situation: Beim FC Bayern München fallen weiterhin die verletzten Rares Canea (Kreuzbandriss), Tarek Buchmann, Frans Krätzig (beide muskuläre Probleme) und Gabriel Marušić (Quarantäne) aus. Mittelstürmer Yusuf Kabadayi hat sich in der UEFA Youth League gegen Dynamo Kiew (0:4) eine Schulterverletzung zugezogen. Dafür ist Innenverteidiger Luca Denk nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt. Beim VfB Stuttgart steht der langzeitverletzte Elisio Widmann nicht zur Verfügung. Auch bei Maximilian Wagner, der gegen Ulm mit muskulären Problemen ausgewechselt werden musste, kommt ein Einsatz wohl zu früh. Dafür ist Torhüter Kilian Scharner nach einer Viruserkrankung wieder in das Training eingestiegen.

[mspw]