Live auf DFB-TV: Finale um EM-Teilnahme gegen Finnland

EM-Qualifikation unter besonderen Vorzeichen: Am Dienstag (ab 14 Uhr, live auf DFB-TV) bestreiten die deutschen U 19-Frauen ihr erstes und einziges Spiel in der zweiten Runde der EM-Qualifikation. Da Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine von der UEFA ausgeschlossen wurde und Belarus seine Teilnahme zurückgezogen hat, entfallen die Spiele gegen deren Auswahlteams. Nun kommt es im Düsseldorfer Paul-Janes Stadion zu einem echten Endspiel gegen Finnland: Der Sieger des Duells löst direkt das Ticket für die EM-Endrunde in der Tschechischen Republik vom 27. Juni bis zum 9. Juli 2022.

Für das Spiel gegen die finnische U 19-Auswahl hat DFB-Trainerin Kathrin Peter einen 21-köpfigen Kader nominiert. Zwölf weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.

"Natürlich sind unsere Gedanken zuallererst bei den Menschen in der Ukraine, und wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass dieser Krieg und damit auch das Leid der vielen Menschen ein Ende nimmt", sagt Peter. "Es ist wichtig, dass auch der Sport in diesen Zeiten starke Zeichen für den Frieden sendet. Darüber hinaus ist für uns der K.o.-Modus bereits in der Qualifikation eine neue Erfahrung. Daher gilt unsere volle Konzentration nun diesem einen Spiel, in dem sicher immer alles passieren kann. Wir werden aber gut vorbereitet sein, freuen uns auf die Aufgabe und gehen total optimistisch in dieses Finale um die EM-Teilnahme, da wir um unsere Stärken wissen und absolut überzeugt von ihnen sind."

[dfb]