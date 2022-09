Auch in Leipzig wieder am Fan-Club-Zelt erhältlich: Die beliebten Spieltags-Pins

Litti, Pins, Jackets und Coke4free beim Ungarn-Spiel

Am 23. September um 20.45 Uhr trifft unser DFB-Team in Leipzig auf Ungarn. In den Stunden vor dem Anpfiff des letzten Heimspiels des Jahres hat der Fan Club Nationalmannschaft wieder ein buntes Programm vorbereitet.

Wie bei der letzten Partie in Leipzig wird das Fan-Club-Zelt auf der Festwiese vor dem Stadion stehen und ab 17.30 Uhr seine Türen für alle Fan-Club-Mitglieder öffnen. Um ca. 20 Uhr wird unser Weltmeister und prominentes Fan-Club-Mitglied Pierre Littbarski vorbeischauen und sich Zeit für einen Talk nehmen.

Deutschland-Jackets und Spieltags-Pins

Zum letzten Mal wird es in Leipzig die Möglichkeit geben, sich kostenlos eine der begehrten Deutschland-Jackets zu sichern. Die auffälligen Kleidungsstücke sind so lange der Vorrat reicht in den Größen S bis XXL im Fan-Club-Zelt erhältlich. Außerdem gibt es wie immer die beliebten Spieltags-Pins gegen eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück. Der gesammelte Betrag kommt diesmal der Stiftung Mitteldeutsche Krebsforschung zugute.

Doch im Fan-Club-Zelt wird nicht nur für den guten Zweck gesammelt, auch für Unterhaltung ist gesorgt: In der Coca-Cola-Gaming-Ecke stehen ein Tischkicker und eine Playstation für die Fans bereit. Außerdem spendiert unser Gründungspartner Coca-Cola allen Gästen im Zelt verschiedene Freigetränke. Snacks werden vergünstigt angeboten.

Heimtrikot am Fan-Club-Bus gewinnen

Auch der Fan-Clubs-Bus wird ab 17:30 Uhr auf der Leipziger Festwiese einen Zwischenstopp machen. Bei Musik, Give-Aways und Moderation können sich die Anhänger unserer Nationalmannschaft gemeinsam auf die Partie einstimmen. Ab 19 Uhr findet eine Verlosung statt, bei dem es unser brandneues Heimtrikot zu gewinnen gibt.

[jh]