Baum: "Wenn wir unsere Leistung bringen, sind wir in der Lage, den Titel zu holen"

Lisa Baum: "Meine Ruhe und Sicherheit am Ball zählen zu meinen größten Stärken"

Lisa Baum und der HSV: "Für ein besonderes Wochenende sorgen"

Hinter Lisa Baum von den U 17-Juniorinnen des Hamburger SV liegen intensive Tage. Nach dem Halbfinalhinspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den FSV Gütersloh (2:2) ging es für die Mittelfeldspielerin zum deutschen U 16-Nationalteam. Jetzt steigt am Samstag (ab 12 Uhr, live bei DFB-TV) das Rückspiel. Im DFB.de-Interview spricht die 15-Jährige mit Mitarbeiter Dominik Dittmar über die Endrunde.

DFB.de: Wie lange hat der Ausgleich des FSV Gütersloh in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand noch geschmerzt, Frau Baum?

Lisa Baum: Zugegeben: Wir haben uns schon eine Weile geärgert. Zumal nicht zweifelsfrei erwiesen ist, ob der Ball wirklich komplett hinter der Linie war. Das liegt aber hinter uns. Der Blick ist jetzt ganz klar auf das Rückspiel gerichtet. Dort wollen wir das Finale erreichen.

DFB.de: Waren die Länderspiele mit der deutschen U 16-Nationalmannschaft gegen die Niederlande und Dänemark eine Gelegenheit, um auf andere Gedanken zu kommen?

Baum: Allzu viel Zeit, um über das Hinspiel nachzudenken, gab es für mich dadurch tatsächlich nicht. Der Fokus lag schnell auf den beiden Länderspielen. Ich habe mich sehr gefreut, wieder dabei gewesen zu sein.

DFB.de: Was bedeutet es Ihnen, das Nationalmannschaftstrikot zu tragen?

Baum: Ich bin jedes Mal sehr glücklich darüber. Als ich im Alter von vier Jahren durch meinen älteren Bruder Dennis mit dem Fußballspielen angefangen habe, hatte ich das nicht erwartet. Diesen Traum habe ich aber stetig verfolgt. Es macht mich stolz, das Trikot der Nationalmannschaft tragen zu dürfen. Ich gebe alles, um dem mit Leistungen gerecht zu werden.

DFB.de: Wie würden Sie ihre Spielweise beschreiben?

Baum: Ich würde sagen, dass meine Ruhe und Sicherheit am Ball zu meinen größten Stärken zählen. Außerdem will ich die Mannschaft bei jeder Gelegenheit unterstützen und versuche daher immer, auch viel für unsere Defensive zu arbeiten.

DFB.de: Mit Melina Bünning und Melina Walheim waren auch noch zwei Ihrer Hamburger Mitspielerinnen für den DFB-Lehrgang nominiert. Auch im Kader der U 17-Nationalmannschaft ist der HSV gut vertreten. Bringt das die Mannschaft ein wenig in die Favoritenrolle für die Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft?

Baum: Wir sind uns bewusst: Wenn wir als Team geschlossen unsere Leistung bringen, dann sind wir auch in der Lage, den Titel zu gewinnen. Die Qualität ist aber auch bei den anderen Mannschaften in der Endrunde hoch. Einen Favoriten sehe ich deshalb nicht. Für uns geht es jetzt erst einmal nur darum, uns im Rückspiel gegen Gütersloh zu behaupten und unsere Chance zu nutzen, um zum ersten Mal überhaupt in das Endspiel einzuziehen.

DFB.de: Welche Qualitäten haben das Team bis zum Titelgewinn in der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga und damit in die Endrunde gebracht?

Baum: Vor allem unser Zusammenhalt. Der Teamgeist ist bei uns sehr stark. So konnten wir uns auch aus nicht ganz so einfachen Phasen befreien und schnell wieder in die Spur finden.

DFB.de: Die erste Frauenmannschaft des HSV spielt aktuell um den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga. Haben Sie das ebenfalls im Blick?

Baum: Klar, das ist eine super Chance für den gesamten HSV. Auch persönlich würde ich mich über einen möglichen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga sehr freuen. Darüber hinaus können wir mit der U 17 für ein besonderes Wochenende sorgen. Im Idealfall könnte auf einen Finaleinzug ja auch noch der Gewinn der Deutschen B-Juniorinnen-Meisterschaft folgen.

DFB.de: In einem möglichen Endspiel am Samstag, 25. Juni, hätte der HSV ein Heimspiel gegen den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin. Sorgt das noch für zusätzliche Motivation?

Baum: Auf jeden Fall. Um die Deutsche Meisterschaft spielt man nicht oft. Das würde dem Ganzen einen noch schöneren Rahmen geben. Es wären mit Sicherheit besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer da, neben den Familien und Freunden bestimmt auch einige HSV-Fans.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um sich gegen den FSV Gütersloh durchzusetzen und das Finale zu erreichen?

Baum: Wir müssen unsere Fehler aus dem Hinspiel reduzieren. Dabei werden uns die Erfahrungen aus der Partie mit Sicherheit helfen. Wir können unseren Gegner jetzt auf jeden Fall noch besser einschätzen.

[mspw]