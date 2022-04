Linda Dallmann reist zum DFB-Team

Nach überstandener Corona-Infektion wird Linda Dallmann zur Frauen-Nationalmannschaft anreisen. Die Mittelfeldspielerin des FC Bayern München stößt am heutigen Dienstag zum Team. Die Teilnahme der ebenfalls mit Covid-19 infizierten Maximiliane Rall (FC Bayern München) ist noch offen.

Die DFB-Auswahl trifft in der WM-Qualifikation am nächsten Samstag (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) in der Bielefelder SchücoArena auf Portugal. Eintrittskarten für das Topspiel auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland sind im Vorverkauf im DFB-Ticketshop erhältlich. Am darauffolgenden Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) findet das Spiel in Serbien statt.

[as]