Lina Magull verlängert beim FC Bayern

Nationalspielerin Lina Magull hat ihren Vertrag beim deutschen Vizemeister FC Bayern München in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga vorzeitig um ein Jahr verlängert. Die 25 Jahre alte Offensivspielerin ist nun bis Sommer 2022 an den Verein gebunden. Magull war im Sommer 2018 vom SC Freiburg nach München gewechselt und erzielte seither in 44 Einsätzen insgesamt 14 Tore.

"Es ist mir natürlich weiterhin ein Anliegen, mit der Mannschaft einen Titel zu holen", so Lina Magull. "Dafür muss man bereit sein, einem bestimmten Prozess zu vertrauen, und das bin ich."

[sid/bt]