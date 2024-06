Lilly Bartke: USA-Spiel war "riesiges Erlebnis"

Die erste von zwei Partien gegen die USA ist gespielt. Mit einer knappen 1:2-Niederlage gehen die U 16-Juniorinnen am Dienstag (ab 11.30 Uhr) in die zweite Partie gegen die US-Amerikanerinnen. Es wird das letzte des Jahrgangs 2008 in der U 16 sein. Mit DFB.de spricht Innenverteidigerin Lilly Bartke über die Spiele gegen die USA, besondere Erlebnisse im Nationaltrikot und ihre persönlichen Karriereziele.

DFB.de: Am Samstag habt ihr gegen die USA gespielt und knapp verloren. Wie bewertest du eure Leistung?

Lilly Bartke: Wir haben uns in der ersten Halbzeit stark präsentiert und auch gut gespielt, konnten daran in der zweiten Hälfte aber nicht mehr ganz anknüpfen. Das zweite Gegentor ist etwas unglücklich gefallen, in der Folge haben wir dann ein bisschen den Faden verloren. Ich denke aber, dass wir insgesamt eine gute Leistung gezeigt haben.

DFB.de: Bereits am Dienstag steht das nächste Spiel gegen die USA an. Was habt ihr euch dafür vorgenommen?

Bartke: Die erste Halbzeit war ja ziemlich gut, deshalb wollen wir diesen Schwung mitnehmen und das über 90 Minuten hinweg durchziehen und unsere Torchancen nutzen. Dann ist für uns auch ein Sieg drin.

DFB.de: Mit den meisten Mitspielerinnen spielst du schon seit der U 15 zusammen. Was zeichnet euch als Team aus?

Bartke: Unser Team hat generell eine sehr hohe individuelle Qualität, jede hat ihre ganz individuellen Stärken. Noch mehr zeichnet uns aber aus, dass es jede Spielerin schafft, ihre eigenen Stärken ins Team einzubringen und so dafür zu sorgen, dass wir das Maximum aus unseren Fähigkeiten herausholen können.

DFB.de: Du wirst als Spielerin beschrieben, die ein gutes Auge für Gegnerinnen und Mitspielerinnen hat und defensiv wachsam ist. Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Bartke: Ich liebe es, das Tor zu verteidigen und bin jemand, der versucht, immer einen Schritt vorauszudenken. Auf dem Spielfeld bin ich eine sehr laute Person, versuche Kommandos zu geben und meinen Mitspielerinnen zu helfen. Es ist wichtig in einem Team, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt.

DFB.de: Das Spiel am Dienstag wird dein letztes in der U 16. Was bleibt dir aus dieser Zeit vor allem in Erinnerung?

Bartke: Für mich persönlich vor allem unser Länderspiel gegen Brasilien im Februar dieses Jahres, weil es mein erster Startelfeinsatz in der U 16 und ein Duell mit einer sehr starken internationalen Mannschaft war. Aber auch das Spiel gegen die USA am Samstag vor so vielen Fans. Das als Mannschaft zu erleben, mit so viel Unterstützung, das ist eine riesige Erfahrung, ein riesiges Erlebnis, das für immer im Kopf bleiben wird.

DFB.de: Andere in deinem Alter sitzen jetzt gerade in der Schule und du bist mit der Nationalmannschaft unterwegs. Was ist das für ein Gefühl, mit dem Trikot der Nationalmannschaft aufzulaufen?

Bartke: Es ist jedes Mal aufs Neue ein schönes Gefühl, das Spielfeld im Trikot der Nationalmannschaft zu betreten. Das macht mich definitiv auch stolz, weil es zeigt, dass sich die Arbeit ausgezahlt hat, die man jeden Tag im Training leistet.

DFB.de: Du warst Stammkraft in der U15 und bist es auch jetzt in der U16. Dabei kamst du in jeder möglichen Partie für die beiden Mannschaften zum Einsatz. Was gibst du den Mädchen mit, die zum ersten Mal dabei sind?

Bartke: Dass sie mutig sein sollen und keine Angst haben müssen, sich zu präsentieren, auch wenn manches vielleicht nicht direkt beim ersten Anlauf funktioniert. Wichtig ist, sich die Rückmeldungen des Trainerteams und der Mitspielerinnen zu Herzen zu nehmen und immer weiter dranzubleiben.

DFB.de: Welche persönlichen Ziele hast du dir für deine weitere Karriere gesteckt?

Bartke: Für die nächsten Jahre ist es erstmal wichtig, im Frauenfußball anzukommen, denn von der Jugend bis dorthin ist es ein riesiger Sprung. Es in die erste Bundesliga zu schaffen, wäre dann der nächste Schritt und ich werde alles geben, um mich bestmöglich zu entwickeln. Natürlich hoffe ich, dass dann vielleicht irgendwann der große Wunsch in Erfüllung geht, auch einmal für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen.

