Ligaendspurt: Acht Spiele live auf DFB-TV

Langsam, aber sicher biegt die Futsal-Bundesliga in ihrer Premierensaison auf die Zielgerade ein. Bis am Wochenende 28. und 29. Mai im großen Finale der Meister gekürt wird, warten auf die Teams allerdings noch die letzten vier Spieltage der regulären Saison und die Meisterrunde. Insgesamt acht Partien der Spieltage 15 bis 18 werden live auf DFB-TV zu sehen sein. DFB.de gibt einen Überblick zu den geplanten Liveübertragungen und erklärt, in welchem Modus die Meisterrunde ausgespielt wird.

Bereits seit Anfang September 2021 messen sich die Bundesliga-Teams in der 18 Spieltage umfassenden regulären Saison miteinander. Im Modus "Jeder-gegen-Jeden" absolviert jedes Team ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen jeden der anderen Bundesligisten. Aufgrund von Auflagenverstößen wurde 1894 Berlin die Zulassung für die Futsal-Bundesliga entzogen, weshalb der Verein bereits als direkter Absteiger feststeht und in der aktuellen Saison auch keine weiteren Spiele mehr austrägt. Der Neuntplatzierte der regulären Saison hat hingegen in einer Relegationsrunde gegen die Sieger der fünf Regionalligen noch immer die Chance auf den Klassenverbleib in der Futsal-Bundesliga.

Meisterrunde: So geht's nach der regulären Saison weiter

Die besten acht Mannschaften der regulären Saison qualifizieren sich für die Meisterrunde. Diese wird im K.o.-System mit vier Viertelfinals, zwei Halbfinals (jeweils mit Hin- und Rückspiel) und einem Endspiel ausgetragen.

Die Hinspiele im Viertelfinale, bei denen der Tabellenerste auf den -achten der regulären Saison, der -zweite auf den -siebten usw. trifft, steigen am 16. und 17. April. Eine Woche später, am 23. und 24. April, stehen dann die Rückspiele an, bei denen jeweils das in der regulären Saison besser platzierte Team Heimrecht genießt. Die Halbfinal-Partien sind auf den 7. und 8. Mai sowie den 14. und 15. Mai datiert. Im Finale hat das Team Heimrecht, das nach der regulären Saison die bessere Platzierung aufweisen konnte. Umso wichtiger also, an den letzten vier Spieltagen möglichst viele Punkte mitzunehmen.

Zwischen Abstiegssorgen und Meisterambitionen

Ein kurzer Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt: Bereits am 15. Spieltag am kommenden Samstag geht es für die TSG 1846 Mainz um alles. Im Kampf um den Klassenerhalt muss beim Auswärtsspiel gegen die Wakka Eagles dringend ein Sieg her. Die Partie wird ebenso live auf DFB-TV zu sehen sein wie das Duell der aktuellen Tabellennachbarn HSV-Panthers (4.) und TSV Weilimdorf (3.).

Am 16. Spieltag (Samstag, 12. März und Sonntag, 13. März) bekommen die Zuschauer*innen auf DFB-TV dann auch den derzeitigen Tabellenführer, den Stuttgarter Futsal Club, bei dessen Auswärtsspiel beim MCH Futsal Club Bielefeld zu sehen. Außerdem live auf DFB-TV: Das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf (Futsal) und dem 1. FC Penzberg Futsal, dessen Sieger seinen Platz in der Meisterrunde sicher haben dürfte.

An Spieltag 17 (Samstag, 19. März) hat DFB-TV erneut die Düsseldorfer bei ihrem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam HOT 05 Futsal im Programm. Zudem wird das dann bereits letzte Spiel der TSG 1846 Mainz in der regulären Saison gegen den amtierenden Deutschen Meister TSV Weilimdorf live übertragen. Neben dem Duell zwischen dem 1. FC Penzberg Futsal und den HSV-Panthers (Sonntag, 27. März) zeigt DFB-TV am 18. und letzten Spieltag der regulären Saison ein absolutes Spitzenspiel: Mit dem TSV Weilimdorf und HOT 05 Futsal (Samstag, 26. März) treffen zwei der torgefährlichsten Teams der Liga aufeinander. Beide mit dem Anspruch, die Tabellenspitze zu erobern und sich damit eine perfekte Ausgangslage für die anschließende Meisterrunde zu sichern.

Die Liveübertragungen im Überblick

5.3.2022 15 Uhr HSV-Panthers – TSV Weilimdorf

5.3.2022 19 Uhr Wakka Eagles – TSG 1846 Mainz

12.3.2022 18 Uhr MCH Futsal Club Bielefeld – Stuttgarter Futsal Club

13.3.2022 13 Uhr Fortuna Düsseldorf – 1. FC Penzberg Futsal

19.3.2022 16.15 Uhr HOT 05 Futsal – Fortuna Düsseldorf

19.3.2022 18.30 Uhr TSG 1846 Mainz – TSV Weilimdorf

26.3.2022 18 Uhr TSV Weilimdorf – HOT 05 Futsal

27.3.2022 15 Uhr 1. FC Penzberg Futsal – HSV-Panthers

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Bundesliga finden sich zudem auf dem Futsal-Instagramkanal des DFB.

[hr]