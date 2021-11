Liechtenstein-Spiel: Fan Club-Zelt zurück

Endlich ist es zurück! Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause können sich alle Fans am Donnerstag in Wolfsburg beim Liechtenstein-Spiel wieder auf das Fan Club-Zelt freuen. Ab 18 Uhr öffnet das Zelt hinter der Nordkurve des Stadions für Fan Club-Mitglieder (plus Begleitung) seine Türen.

Im Zelt erwarten euch die beliebten Spieltag-Pins, die ihr ab einer Spende von einem Euro erwerben könnt. Die gesammelte Summe kommt dem Verein "Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V." zugute, der Sterbende und ihren Angehörigen bis zum Tod begleitet, um ihnen ein möglichst schmerzfreies und würdevolles Lebensende zu ermöglichen.

2G-Regeln werden angewandt

Wer sich bei den kühlen Temperaturen etwas aufwärmen möchte, ist in der Coca-Cola-Gaming-Ecke gut aufgehoben. Hier geht es am Tischkicker oder an der Playstation heiß her. Unser Gründungspartner Coca-Cola sponsert allen Gästen im Zelt verschiedene Freigetränke so lange der Vorrat reicht. Das Essen ist vergünstigt. Bitte beachtet, dass der Einlass zum Fan Club-Zelt, genauso wie der Zutritt zur VW-Arena, an die 2G-Regeln gebunden ist.

Direkt neben dem Zelt steht unser Fan Club-Bus, an dem ihr kostenlose Give-Aways und Deutschland-Fahnen erstehen könnt. Ab 19 Uhr startet hier auch eine Verlosung, bei dem es eine Trainingsjacke unserer Nationalmannschaft zu gewinnen gibt.