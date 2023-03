Lidl offizieller Partner der EURO 2024

Die UEFA hat heute bekanntgegeben, dass Lidl eine mehrjährige Vereinbarung als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 und des europäischen Qualifikationswettbewerbs zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland unterzeichnet hat.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland sponsert seit vielen Jahren verschiedene Sportveranstaltungen und tritt nun zum ersten Mal als Partner der UEFA auf.

Jeroen Bal, Bereichsvorstand Kunde, Lidl International, sagte: "Wir freuen uns sehr darauf, Teil einer Veranstaltung zu sein, die sowohl unsere Kundschaft als auch unsere Mitarbeitenden in allen Ländern begeistert. So wie unsere Produkte für alle konzipiert sind, wollen wir auch dazu beitragen, dass die UEFA EURO 2024 ein Erlebnis für alle ist, beispielsweise im Rahmen unserer Lidl Fan Zonen. In vielen Ländern, in denen Lidl tätig ist, wird die Begeisterung spürbar sein, und es ist etwas ganz Besonderes, dass die Endrunde in dem Land stattfindet, in dem die Geschichte von Lidl begonnen hat."

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein erklärte: "Die UEFA ist stolz darauf, Lidl als Partner der European Qualifiers und der UEFA EURO 2024 zu begrüßen. Lidl ist in ganz Europa präsent und wird erheblich zur Werbung für einen erneut unvergesslichen Wettbewerb beitragen. Wir freuen uns auch darauf, gemeinsam einen gesunden Lebensstil und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern – Werte, für die Lidl und die UEFA stehen."

[uefa]