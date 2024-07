LFV sucht Masterplan-Koordinator*in (m/w/d)

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (LFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in M-V und mit ca. 73.500 Mitgliedern in 480 Vereinen der größte Sportfachverband in Mecklenburg-Vorpommern.

Wir suchen zum 1. November 2024 (ggfls. früher)

eine*n MASTERPLAN-KOORDINATOR*IN IN VOLLZEIT (40 STUNDEN / WOCHE)

Die ausgeschriebene Stelle ist unbefristet. Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle in Rostock. Der bzw. die Mitarbeiter*in ist dem Geschäftsführer des LFV direkt unterstellt.

Ihre Aufgaben

Mitarbeit bei der Fortschreibung und Umsetzung des LFV-Masterplans für die Entwicklung des Amateurfußballs in Mecklenburg-Vorpommern

Controlling des LFV-Masterplans

Verantwortliche Projektkoordination und Umsetzung einzelner Maßnahmen des LFV-Masterplans inkl. der Leitung von Arbeitsgruppen

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und Tagungen im Zusammenhang mit dem LFV-Masterplan

Ansprechperson für den DFB sowie der Kreis/Fußballverbände des LFV bei Themen zur Entwicklung des Amateurfußballs

Beratung der Mitgliedsvereine hinsichtlich der Vereinsentwicklung

Übernahme weiterer verbandsspezifischer Tätigkeiten

Ihre Voraussetzungen bzw. unsere Erwartungen

Sehr gute EDV-Kenntnisse (Word, Excel, Power Point)

Gutes Organisationsvermögen und selbständige Arbeitsweise

Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft (auch am Abend und an Wochenenden)

Bereitschaft zu einem serviceorientierten Umgang mit Vereinen

Mind. Führerschein der Klasse B

Ein aktuelles erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Wir bieten u.a.

Interessante Aufgaben im Bereich des organisierten Sports

Ein angenehmes und freundliches Arbeitsumfeld

Möglichkeiten zur Teilnahme an Schulungen und Fortbildungen

Möglichkeiten der zeitlichen Flexibilität (z.B. Homeoffice)

Ihre Bewerbung

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit den entsprechenden Gehaltsvorstellungen und dem

Zeitpunkt Ihrer Verfügbarkeit bis zum 9. August 2024 schriftlich an:

Per Post

Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Geschäftsführer Sebastian Turowski

Kopernikusstraße 17a

18057 Rostock

Per E-Mail

Betreff: "Bewerbung Koordination Masterplan"

sebastian.turowski@lfvm-v.de

[lfv]