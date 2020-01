LFV Mecklenburg-Vorpommern sucht im Bereich "Gesellschaftliche Verantwortung"

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (LFV) sucht einen Mitarbeiter (m/w/d) zum 1. Mai 2020 als Vereinsberater im Bereich "Mobile Beratung im Sport (MoBiS) und gesellschaftliche Verantwortung". Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (40 h /Woche), die zunächst bis zum 31. Dezember 2024 befristet ist. Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle in Rostock.

Anforderungen an den Funktionsinhabenden:

Abgeschlossenes Studium im Bereich der Sozialpädagogik, Sozialwissenschaft, Sportwissenschaft und Mediation oder ähnlicher beruflicher Ausbildung und Referenz

hohe Affinität zu gesellschaftsbezogenen Problemfeldern (z.B. Gewaltprävention, Inklusion, Integration, Kinderschutz, Ehrenamt)

Kommunikationsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit in der Arbeit mit Vereinen und Funktionsträgern der Verbände

Kenntnisse der Satzung und Ordnungen und weiterer Bestimmungen des LFV

erweiterte Kenntnisse im Umgang mit der Standardsoftware von Microsoft

sicherer Umgang mit der deutschen Sprache sowie gewandter mündlicher und schriftlicher Ausdruck

Aufgaben des Funktionsinhabenden:

Professionelle Angebote zur Konfliktberatung und Mediation in Sportvereinen (u. a. Extremismus, Gewalt, Kinderschutz) und Aufzeigen von geeigneten Handlungsmöglichkeiten

Gestaltung und Strukturierung von Präventions- und Begleitungsmaßnahmen für alle Akteure (z.B. Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Funktionäre und Vereine) des LFV

Früherkennung und Handlungsbegleitung bei Interventionsmaßnahmen für die individuelle Beratung der Vereine und Verbände

Sportorganisationen gegen antidemokratisches Verhalten stärken

Sensibilisierung, Vernetzungen und Empfehlungen für Sportvereine zur Positionierung gegen Fremdenfeindlichkeit und (Rechts-) Extremismus im Sport

Verantwortung für den Bereich gesellschaftliche Verantwortung (Integration, Inklusion, Fairplay, Prävention, HandiCap, Gesundheit, Umwelt und Kinderschutz) im LFV

Verantwortung für das Thema Ehrenamt (Ehrenamtsgewinnung und -erhaltung inkl. der Konzeption, Planung und Durchführung Ehrenamtsveranstaltungen und Auszeichnungsanträgen)



Der Mitarbeitende ist dem Geschäftsführer des LFV direkt unterstellt.



Ihre Bewerbungsunterlagen mit den entsprechenden Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte schriftlich an:



Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Geschäftsführer Bastian Dankert

Kopernikusstraße 17 A

18057 Rostock



oder per E-Mail mit dem Betreff "Bewerbung Vereinsberater (m/w/d)" an: info@lfvm-v.de



Einsendeschluss ist der 31. Januar 2020.

