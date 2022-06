Leweling und Knauff reisen von U 21 ab

Jamie Leweling ist aufgrund seiner im Spiel gegen Ungarn erlittenen Verletzung von der deutschen U 21-Nationalmannschaft abgereist. Der Offensivspieler fällt damit für die abschließende Partie in der EM-Qualifikation am kommenden Dienstag (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Lodz gegen Polen aus. Aufgrund seiner hohen Belastung im Laufe der Rückrunde wird Ansgar Knauff ebenfalls nicht mit nach Polen reisen.

Am Freitagabend qualifizierte sich das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo durch das 4:0 über Ungarn vorzeitig für die U 21-EURO in Rumänien und Georgien (9. Juni bis 2. Juli 2023).

[ke]