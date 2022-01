Lewandowski erneut Weltfußballer – Tuchel ist Welttrainer

Robert Lewandowski von Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München ist zum zweiten Mal in Folge zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 33 Jahre alte polnische Nationalspieler setzte sich im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" gegen Rekordgewinner Lionel Messi von Paris St. Germain und Liverpools ägyptischem Stürmer Mohamed Salah durch.

Der Münchner Torjäger überbot in der vergangenen Saison mit 41 Toren den lange Zeit für unerreichbar gehaltenen Bundesliga-Saisonrekord des legendären "Bombers" Gerd Müller aus der Spielzeit 1971/1972. Auch im Kalenderjahr 2021 war er mit insgesamt 43 Treffern um einen Treffer besser als Müller 1972.

Berger und Neuer gehen leer aus

Thomas Tuchel ist als FIFA-Welttrainer des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Der Teammanager des Champions-League-Siegers FC Chelsea gewann bei der Wahl gegen Roberto Mancini von Europameister Italien und Pep Guardiola von Manchester City. Bei den Frauen ging der Titel an Emma Hayes, ebenfalls vom FC Chelsea.

Aus deutscher Sicht hatten zuvor Jupp Heynckes (2013), der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw (2014) und Jürgen Klopp (2019 und 2020) den seit 2010 vergebenen Titel gewonnen.

Ann-Kathrin Berger und Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer gingen dagegen leer aus. Der Weltmeister von 2014 und die Nationaltorfrau landeten bei den Wahlen zum Welttorhüter und zur Welttorhüterin hinter Edouard Mendy vom FC Chelsea und Christiane Endler von Olympique Lyon.

