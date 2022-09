Jill Bayings vorm Spitzenspiel in Wolsburg: "Man sollte uns nicht unterschätzen"

Leverkusens Jill Bayings: "Auch in Wolfsburg ist was möglich"

Jill Bayings ist die Spielerin der Stunde in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Zwei Treffer sind der 21 Jahre alten Nationalspielerin aus den Niederlanden bislang gelungen - zweimal hat sie mit ihrem Verein Bayer Leverkusen mit 1:0 gewonnen. Heute (ab 19.16 Uhr, live auf Eurosport) steht das Spitzenspiel beim Tabellenführer VfL Wolfsburg auf dem Programm. Im DFB.de-Interview spricht Bayings über den perfekten Saisonstart, ihre ambitionierten Ziele und weitere Einsätze für ihre Nationalmannschaft.

DFB.de: Jill Bayings, Ihnen ist mit Bayer 04 Leverkusen ein Traumstart in die neue Saison gelungen. Wie denken Sie darüber?

Jill Bayings: Es lief wirklich perfekt. Das einzige Manko ist, dass wir zu viele Gelegenheiten ausgelassen haben. Aber wir sind mit der optimalen Punktausbeute natürlich absolut zufrieden. Das ist einfach großartig.

DFB.de: 1:0 beim MSV Duisburg, 1:0 gegen den 1.FC Köln - jeweils dank eines Tores von Ihnen...

Bayings: Ich freue mich riesig, dass ich der Mannschaft mit meinen Treffern helfen konnten. Es waren zwei schöne Fernschüsse. Auch für mich persönlich hätte es kaum besser laufen können.

DFB.de: In 43 Begegnungen für die SGS Essen sind Ihnen gerade mal drei Treffer gelungen. Nun waren Sie in zwei Spielen für Bayer 04 direkt zweimal erfolgreich. Wie kann das denn sein?

Bayings: Zunächst möchte ich sagen, dass ich es mir zum Ziel gesetzt habe, mehr als drei Saisontore zu erzielen. Bis jetzt bin ich auf einem guten Weg. Nach dem Start möchte ich diese Marke nun bereits bis zur Winterpause knacken. Das sollte doch möglich sein, zumal ich in Leverkusen offensiver spielen kann als zuletzt in Essen und damit häufiger in gute Abschlusssituationen.

DFB.de: Wie schauen Sie auf die Siege gegen Duisburg und Köln zurück?

Bayings: Gegen Duisburg haben wir viel zu lange gezittert und hätten die Partie früher entscheiden müssen. Gleiches gilt eigentlich auch für die Partie gegen Köln. Hier haben wir am Ende wirklich alles reingeworfen, um die drei Punkte zu retten. Das war ein richtig geiles Derby, mir persönlich hat es total viel Spaß gemacht. Ich liebe solche Begegnungen, in denen es um viel geht.

DFB.de: In der Begegnung beim VfL Wolfsburg geht es nun sogar um die Tabellenspitze.

Bayings: Wenn wir uns weiter steigern können und unsere Chancen konsequenter nutzen, dann ist auch in Wolfsburg etwas möglich. Wir können dort einen Punkt holen, vielleicht sogar drei Zähler. Gegen Köln sind wir gefühlt dreimal alleine aufs gegnerische Tor gelaufen und haben nicht verwandelt. Das darf uns in Wolfsburg nicht passieren. Dort werden wir nicht viele Gelegenheiten bekommen. Und die wenigen müssen wir dann eben eiskalt nutzen. Wenn uns das wirklich gelingt, ist alles möglich.

DFB.de: Sie treten als Tabellenzweiter beim Spitzenreiter an, dazu an einem Freitagabend unter Flutlicht und das Spiel wird live im Fernsehen gezeigt. Geht noch mehr?

Bayings: Nein, nicht wirklich. Wir sind richtig heiß auf die Partie und wollen zeigen, dass mit uns zu rechnen ist. Wir werden Vollgas geben. Mal sehen, was dann möglich ist. Natürlich sind die Wolfsburgerinnen in der Favoritenrolle. Aber man sollte uns nicht unterschätzen.

DFB.de: Wie schätzen Sie Wolfsburg ein?

Bayings: Sehr stark, ähnlich wie in der vergangenen Saison. Aber bei deren Last-Minute-Sieg zuletzt in Hoffenheim hat man ja auch sehen können, dass sie verwundbar sind. Wir müssen an unsere Chance glauben.

DFB.de: Was ist möglich für Sie in dieser Saison?

Bayings: Offiziell haben wir uns eine Platzierung unter den ersten Fünf als Ziel gesetzt. Aber ich möchte mehr. Ich will eigentlich unter die ersten Vier. Nein, ich will am liebsten unter die ersten Drei, um nächste Saison Champions League zu spielen. Das ist sehr ambitioniert, aber nicht unmöglich.

DFB.de: Sie haben zuletzt zwei Jahre in Essen gespielt. Was ist in Leverkusen anders?

Bayings: Ich mag die Spielweise in Leverkusen, weil sie sehr offensiv geprägt ist. Wir versuchen, viel mit dem Ball zu machen. In Essen lag unser Fokus meist zunächst auf der Defensive. Hier versuchen wir, das Spiel selbst zu bestimmen. Das kommt meiner Idee vom Fußball sehr nahe.

DFB.de: Inzwischen haben Sie auch vier Partien für die Nationalmannschaft der Niederlande bestritten. Wie denken Sie darüber?

Bayings: Damit ist ein Traum bei mir in Erfüllung gegangen. Wichtig ist es, dass ich mich jetzt mit guten Leistungen in der Bundesliga für weitere Einsätze empfehle. Der Konkurrenzkampf ist logischerweise groß. Aber die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen weltweit, und wenn ich mich hier durchsetze, habe ich sicherlich gute Karten, auch künftig für mein Land zu spielen.

