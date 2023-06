Leverkusen oder Aurich: Duell um Titelpremiere

Die Siegerinnen werden Geschichte schreiben: Die U 17-Teams von Bayer 04 Leverkusen und der SpVg Aurich sind mit der Endspielteilnahme dem erstmaligen Gewinn der Deutschen B-Juniorinnen-Meisterschaft und damit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte so nah wie noch nie. Die Entscheidung fällt am Samstag (ab 13 Uhr, live bei DFB-TV) in Bergisch Gladbach. Der DFB.de-Faktencheck zum Finale.

DER WEG INS ENDSPIEL: Die Saison in der Staffel West/Südwest der B-Juniorinnen-Bundesliga beendete Bayer 04 Leverkusen mit fünf Punkten Vorsprung auf die SGS Essen als ärgsten Verfolger auf dem ersten Tabellenrang. In den 18 Meisterschaftsspielen gelang lediglich zweimal (2:3 beim TSV Schott Mainz und 0:1 gegen die SGS Essen) nicht die volle Punktausbeute. Im Endrunden-Halbfinale war das Mädchen-Team der Leverkusener vom SV Meppen nicht zu knacken. Bayer 04 legte mit einem 2:0 im Hinspiel den Grundstein für das Erreichen des Endspiels. Und auch im Rückspiel (2:1) behielten die Leverkusenerinnen die Oberhand. Besser als Leverkusens Halbfinalgegner aus dem Emsland war in der Staffel Nord/Nordost nur die SpVg Aurich. Bis zum 16. Spieltag holte der Klub aus Ostfriesland lediglich im ersten Duell mit dem SVM (0:1) nicht die volle Punktausbeute. Erst als die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft feststand, musste die SpVg gegen Hertha Zehlendorf (2:2) und beim VfL Wolfsburg (0:1) etwas Zählbares abgeben. In den Halbfinalduellen mit Eintracht Frankfurt ging es jeweils sehr spannend zu. Wie schon das Hinspiel endete auch das zweite Aufeinandertreffen nach der regulären Spielzeit 1:1. Im Elfmeterschießen hatte Torhüterin Paula Blum mit zwei abgewehrten Schüssen maßgeblichen Anteil an der Qualifikation für das Finale.

DIE TRAINER: Schon seit Ende März 2017 steht Aleksandar Vukicevic zum zweiten Mal während seiner Trainerlaufbahn bei den B-Juniorinnen von Bayer 04 Leverkusen an der Seitenlinie. Erstmals hatte der inzwischen 40-Jährige die U 17 von Juli 2012 bis Ende Januar 2015 betreut. Nach Stationen bei den B-Juniorinnen des SC 13 Bad Neuenahr sowie dem Frauen-Team von Vorwärts Spoho Köln kehrte Vukicevic nach Leverkusen zurück und feierte mit dem Team mit der Meisterschaft in der Staffel West/Südwest der B-Juniorinnen-Bundesliga seinen bislang größten Erfolg. B-Juniorinnen-Trainer Stefan Wilts ist bei der SpVg Aurich längst eine Institution. Nachdem er drei Jahre lang auch noch selbst für die Sportvereinigung am Ball war, begann der inzwischen 41-Jährige in Aurich auch seine Trainerlaufbahn. Ab 2009 betreute er zunächst für drei Spielzeiten das Frauenteam. Schon seit 2011 steht Wilts bei den B-Juniorinnen, die er 2018 zum erstmaligen Aufstieg in die höchste Spielklasse führte, an der Seitenlinie. Mit der erstmaligen Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft gelang es der SpVgg Aurich, den fünften Rang aus der vergangenen Saison - die bis dahin beste Endplatzierung - nochmals zu übertreffen.

DIE TORJÄGERINNEN: 77 Treffer nach 18 Begegnungen bedeuteten für Bayer 04 Leverkusen während der regulären Saison die mit Abstand beste Torausbeute in der Staffel West/Südwest. Da kommt es wenig überraschend, dass auch zwei Leverkusenerinnen auf den beiden ersten Plätzen der individuellen Rangliste gelandet sind. Unübertroffen war dabei Delice Boboy. Die aktuelle U 17-Nationalspielerin war 21-mal als Torschützin erfolgreich. Ihre Team- und Nationalmannschaftskollegin Estrella Merino Gonzalez belegte mit 18 Treffern den zweiten Platz. Gemeinsam mit Melina Kim Weidenfeller (zwölf) war das Trio für 51 und damit etwas mehr als zwei Drittel aller Leverkusener Treffer verantwortlich. In der Endrunde erzielte Merino Gonzalez bislang zwei Tore, Weidenfeller war einmal erfolgreich. Ana-Carolin Hoffmann, die erfolgreichste Torschützin der SpVg Aurich, stellte mit ihrem Treffer im Halbfinalhinspiel bei Eintracht Frankfurt auch in der Endrunde schon ihre Offensivqualitäten unter Beweis. Während der regulären Spielzeit in der Staffel Nord/Nordost war die 16-Jährige 18-mal erfolgreich. Ligaweit wurde die Ausbeute nur von Elfie Wellhausen (FC Hertha 03 Zehlendorf/19 Saisontore) übertroffen.

DER MODUS: Als Sieger des Halbfinals gegen den SV Meppen (2:0/2:1) hat Bayer 04 Leverkusen gegen die SpVg Aurich offiziell Heimrecht. Ausgetragen wird das Finale um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft in der BELKAW-Arena im 11,5 Kilometer entfernten Bergisch Gladbach. Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

DIE EHRUNG: Nach dem Abschluss des Endspiels wird der Kapitänin des Siegerteams die Meistertrophäe überreicht. Alle Spielerinnen, Trainer*innen und Betreuer*innen werden mit Medaillen ausgezeichnet. Die Ehrung wird Elfie Wutke vornehmen, Spielleiterin der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga sowie Mitglied im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball.

