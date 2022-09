Leverkusen gegen Schalke: Gründungsmitglieder im Duell

Die U 17 von Bayer 04 Leverkusen könnte am 5. Spieltag in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga für eine Saisonpremiere sorgen. Der Nachwuchs der "Werkself" empfängt am Samstag (ab 11 Uhr) Titelverteidiger und Tabellenführer FC Schalke 04, der bislang nicht nur alle Spiele gewonnen hat, sondern dabei auch noch ohne Gegentreffer geblieben ist. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: In den Spielen von Bayer 04 Leverkusen waren bislang zahlreiche Tore garantiert. Nach vier Begegnungen steht eine Differenz von 14:9 zu Buche. Damit ist die Anzahl der Treffer in Partien mit Leverkusener Beteiligung unübertroffen. Zum Auftakt sprang für die Rheinländer ein 4:0 gegen Aufsteiger Sportfreunde Siegen heraus. Nach dem 2:2 bei Fortuna Düsseldorf ließ Bayer 04 ein 7:0 gegen Fortuna Köln folgen. Zuletzt setzte es für den Nachwuchs des Bundesligisten in der Partie bei Arminia Bielefeld (1:7) jedoch einen erheblichen Dämpfer. Wie am Schnürchen verläuft dagegen bisher die Saison des FC Schalke 04. Dem aktuellen B-Junioren-Meister ist als einzigem Team die optimale Ausbeute von vier Siegen aus vier Spielen gelungen. Außerdem kassierte der Tabellenführer noch kein Gegentor. Gestartet waren die "Königsblauen" mit einem 1:0 beim SC Preußen Münster. Torreicher ging es anschließend in den Begegnungen gegen den SC Paderborn 07 (5:0), bei Rot-Weiss Essen (3:0) und am zurückliegenden Wochenende gegen den FC Hennef 05 (4:0) zu. Vor dem direkten Duell trennen Leverkusen und Schalke fünf Punkte.

Die Trainer: Bei den B-Junioren von Bayer 04 Leverkusen steht seit Saisonbeginn Sergi Runge in der Hauptverantwortung. Der 28-Jährige sammelte während seines Studiums der Sportwissenschaften in Barcelona erste Erfahrungen als Nachwuchstrainer, unter anderem beim spanischen Drittligisten Unió Esportiva Cornellà. Im Anschluss an seine abgeschlossenen Master-Studiengänge (Pädagogik und Sportmanagement) zog es den Spanier mit Schweizer Wurzeln zu einem der Topklubs von Costa Rica: Bei Liga Deportiva Alajuelense fungierte er als Co-Trainer der Erstliga-Mannschaft sowie als U 17-Chefcoach. Nach einem Jahr in Mittelamerika folgte er dem Ruf von "La Masia" und heuerte im Sommer 2020 als Co-Trainer der U 16 beim FC Barcelona an. Ab März dieses Jahres unterstützte er zunächst Leverkusens U 17-Trainer Tomasz Zdebel als Assistent, bevor er zu Saisonbeginn zum "Chef" aufrückte. Onur Cinel ist seit der abgelaufenen Saison zurück bei der U 17 des FC Schalke 04. Der 37-Jährige gehörte rund ein halbes Jahr unter den Cheftrainern Christian Gross, Manuel Baum und Huub Stevens zum Trainerteam der Profis. Die Spielzeit 2020/2021 hatte Cinel zuvor schon als U 17-Trainer begonnen. Wegen der Corona- Pandemie stand er aber nur bei einem Ligaspiel an der Seitenlinie. Der gebürtige Essener hatte seit 2012 schon verschiedene Positionen in der "Knappenschmiede" inne, darunter als Cheftrainer der U 16 und der zweiten Mannschaft (U 23) sowie als "Co" von Norbert Elgert bei der U 19. In seinem ersten kompletten Jahr mit der U 17 führte er die "Königsblauen" zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft (4:3 im Finale gegen den VfB Stuttgart). Nach dem Saisonende unterstützte Cinel zusätzlich den neuen Cheftrainer Ralf Rangnick bei der Nationalmannschaft von Österreich.

Die Bilanz: Mit Bayer 04 Leverkusen und dem FC Schalke 04 stehen sich zwei Gründungsmitglieder der B-Junioren-Bundesliga gegenüber, die seit 2007 auch ununterbrochen der West-Staffel der höchsten deutschen U 17-Spielklasse angehören. Nach bislang 26 Ligaduellen spricht die Bilanz mit 13 Siegen, vier Unentschieden und neun Niederlagen bei einem Torverhältnis von 47:42 für die "Königsblauen". Lediglich das Rückspiel der Saison 2019/2020 sowie die Aufeinandertreffen der Spielzeit 2020/2021 fielen ​ der Corona-Pandemie zum Opfer. Besonders deutlich wird die Statistik beim Blick auf die zurückliegenden Duelle. In der abgelaufenen Saison 2021/2022 setzte sich der spätere Deutsche Meister aus Gelsenkirchen nach Toren von Vitalie Becker, Assan Ouedraogo, Niklas Dörr, Enes Rüzgar und Philip Buczkowski (alle jetzt bei der U 19) 5:0 gegen Bayer 04 durch. Seit mittlerweile acht Vergleichen haben die Schalker nicht mehr verloren. Nur in zwei dieser Begegnungen konnte die "Werkself" jeweils einen Zähler einfahren.

Die Stimmen: "Wir sind mit unserer bisherigen Ausbeute durchaus zufrieden. Noch wichtiger ist allerdings die Entwicklung unserer Talente", sagt Leverkusens neuer U 17-Trainer Sergi Runge gegenüber DFB.de. "Wir haben einen sehr jungen Kader, das Durchschnittsalter beträgt gerade einmal etwas mehr als 15 Jahre. Da ist es wichtig, dass die Spieler ihre Erfahrungen sammeln. Mit dem FC Schalke 04 treffen wir jetzt auf den Tabellenführer, der noch kein Tor kassiert hat. Das wird eine super Herausforderung. Nach dem 1:7 in Bielefeld werden wir nicht alles umwerfen. Wir wollen aber ein anderes Gesicht zeigen und uns in allen Belangen steigern." Schalke-Trainer Onur Cinel erklärt im Gespräch mit DFB.de: "Von Woche zu Woche ist bei uns eine Entwicklung spürbar. Wir treten taktisch sehr diszipliniert auf, stehen in der Defensive gut. Auch bei eigenem Ballbesitz haben wir Fortschritte gemacht. Dort können wir uns aber noch weiter steigern. Gegen Bayer 04 Leverkusen werden wir sehen können, wie weit wir schon sind. Wir treffen auf einen Gegner mit tollen Einzelspielern und einem hohen Tempo. Wir werden eine mannschaftlich geschlossene Leistung benötigen, wollen mutig agieren und die Initiative ergreifen."

Die personelle Situation: Bayer 04 Leverkusen muss den gesperrten Torhüter Jesper Schlich nach dessen Roter Karte in der Partie bei Arminia Bielefeld ersetzen. Beim FC Schalke 04 fällt Schlussmann Johannes Siebeking wegen einer Schulterverletzung für längere Zeit aus. Auch Titus Simon Croonen und Luca Lorei stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Die Einsätze der zuletzt angeschlagenen Mika Karim Khadr, Taylan Bulut und Amin Muja sind noch fraglich.

