Leverkusen gegen Köln: Derby im Pokal

Schon drei Wochen vor dem Ligaduell (Samstag, 24. Oktober, ab 11 Uhr) stehen sich zwei Topteams aus der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga im DFB-Pokal der Junioren gegenüber. Die U 19 von Bayer 04 Leverkusen empfängt am Samstag (ab 11 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion direkt neben der BayArena in der ersten Runde den 1. FC Köln zum Derby. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Zum Auftakt in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga unterlag die U 19 von Bayer 04 Leverkusen 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Mit den ersten Punkten klappte es aber schon eine Woche später im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (1:0). "Unabhängig von den Ergebnissen sind wir mit der Art und Weise unserer Leistungen schon recht zufrieden", sagt Bayer-Trainer Patrick Weiser im Gespräch mit DFB.de. "Das Verletzungspech aus der Vorbereitung hatte sich auch zu Saisonbeginn noch bei uns durchgezogen. Dafür haben wir dennoch viel von dem umsetzen können, was wir uns vorstellen. Wir sind auf einem guten Weg." Der Nachwuchs des 1. FC Köln wartet noch auf die ersten Punkte nach der Niederlage am 1. Spieltag beim FC Schalke 04 (0:1). Die Begegnung vom 2. Spieltag mit dem Aufsteiger Rot-Weiss Essen war auf Wunsch der Kölner verlegt worden. Wegen einer Corona-Infektion waren einige Spieler in Quarantäne.

Die Trainer: Die Verantwortung bei der U 19 bei Bayer 04 Leverkusen wird schon seit einigen Jahren auf mehrere Schultern verteilt. Bereits seit Juli 2016 steht Markus von Ahlen bei den A-Junioren an der Seitenlinie. Der 49-Jährige war von 1989 bis 1994 auch als Spieler für die Profis der Werkself am Ball und arbeitete als Trainer bei Arminia Bielefeld und beim TSV 1860 München auch schon im Profibereich. Seit der zurückliegenden Spielzeit ist Patrick Weiser, der als Bundesligaprofi für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg gespielt hatte, der Trainerpartner von Markus von Ahlen. Auch der 48-Jährige ist seit 2016 im Verein, betreute aber zunächst gemeinsam mit Jan Hoepner die U 17 der Leverkusener in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga. Stefan Ruthenbeck ist seit der Saison 2018/2019 zurück bei der U 19 des 1. FC Köln. Der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer war in der Spielzeit 2017/2018 für 20 Spiele bei der ersten Mannschaft der Geißböcke in der Bundesliga eingesprungen. Den Abstieg der Rheinländer konnte er aber auch nicht verhindern. Jetzt konzentriert sich der gebürtige Kölner wieder auf seine Arbeit bei der U 19, die er schon im Sommer 2017 erstmals übernommen hatte. Zuvor stand er unter anderem als Cheftrainer beim VfR Aalen und bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie. In der Spielzeit 2018/2019 verpasste die U 19 des 1. FC Köln erst am letzten Spieltag die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die zurückliegende Spielzeit in der Staffel West beendeten die Kölner nach dem Corona-Abbruch als Staffelsieger.

Die Nationalspieler: Für die meisten U 19-Spieler steht nach dem DFB-Pokal-Wochenende eine 14-tägige Pflichtspielpause an. Die Junioren-Nationalspieler sind allerdings im Einsatz. So wurden unter anderem mit Tim Lemperle, Marvin Obuz, Meiko Sponsel und Jan Thielmann gleich vier Akteure des 1. FC Köln von U 19-Nationaltrainer Christian Wörns für die Länderspiele gegen Frankreich am 8. und 12. Oktober nominiert. Leverkusens Linksverteidiger Phil Kemper steht auf Abruf für die DFB-Auswahl bereit.

Die Pokalhistorie: Sowohl die U 19 von Bayer 04 Leverkusen als auch der Nachwuchs des 1. FC Köln waren bereits im DFB-Pokal der Junioren erfolgreich. Die Leverkusener sicherten sich in der Saison 2007/2008 bei ihrer zweiten Finalteilnahme den bislang einzigen Pokalerfolg. Zuvor war die Werkself im Jahr 2003 gegen den 1. FC Kaiserslautern 1:4 nach Verlängerung unterlegen. Fünf Jahre später gehörten zur siegreichen Mannschaft gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) die späteren Bundesligaprofis Fabian Giefer, Stefan Reinartz, Bastian Oczipka, Marcel Risse, Richard Sukuta-Pasu oder auch Kevin Kampl. Für den 1. FC Köln klappte es nach zwei vergeblichen Anläufen im Finale (2:3 gegen den FC Augsburg 1991 und 1:2 gegen den FC Augsburg 1994) 2013 im dritten Versuch mit dem Pokalsieg. Auch aus der Mannschaft des FC, die im Finale in Berlin 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern die Oberhand behielt, schaffte es mit Yannick Gerhardt (heute VfL Wolfsburg) ein Spieler bis in die Bundesliga.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten deutschen U 19-Spielklasse angehören, standen sich Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Köln allein in der Bundesliga bereits 33-mal gegenüber. Mit 16 Siegen, sieben Unentschieden und zehn Kölner Erfolgen spricht die Bilanz für Leverkusen. Auch beim Torverhältnis hat die Werkself mit 66:54 die Nase vorne. Auch von den vergangenen fünf Aufeinandertreffen haben die Kölner nur ein Duell für sich entschieden. Die Leverkusener gingen dagegen dreimal als Sieger aus den rheinischen Derbys hervor. So war es auch beim Duell in der vergangenen Saison, als sich Bayer 04 nach einem Doppelpack von Hans Anapak (jetzt KFC Uerdingen 05) 2:0 durchsetzte. Während sich die beiden Teams auch im Mittelrheinpokal regelmäßig duellierten, ist der direkte Vergleich im DFB-Pokal der Junioren eine Premiere.

Die Stimmen: "Die Jahrgänge der beiden Klubs haben sich schon im U 17-Bereich intensive Duelle geliefert und kennen sich daher gut", so Leverkusens Trainer Patrick Weiser zu DFB.de. "Im Pokal wird es kein Taktieren geben. Im Vergleich zu den Ligaspielen wird es für uns wichtig sein, am gegnerischen Strafraum noch präsenter zu sein." Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck meint im Gespräch mit DFB.de: "Unsere Vorbereitung war mit der Quarantäne sicherlich nicht optimal. Wir nehmen die Situation aber so an. Die Jungs sind heiß auf das Derby im DFB-Pokal."

