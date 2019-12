Leverkusen gegen Hoffenheim live bei Eurosport und Magenta Sport

Service für Fans: An diesem Wochenende steht in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga der 7. Spieltag an. Heute (ab 19.15 Uhr) geht es mit dem Duell Bayer 04 Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim los, das live bei Eurosport und Magenta Sport gezeigt wird.

Weiter geht es am Sonntag (ab 14 Uhr) mit dem Spiel des Tabellendritten FC Bayern München gegen den 1. FFC Turbine Potsdam, das live bei Magenta Sport übertragen wird.

[dfb]