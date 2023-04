Leverkusen gegen Frankfurt wird verlegt

Aufgrund der Neuansetzung der Männer-Bundesligapartie von Bayer 04 Leverkusen gegen den 1. FC Köln muss die ursprünglich für den kommenden Freitag, 5. Mai, geplante Begegnung in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen Leverkusen und Eintracht Frankfurt verlegt werden. Durch das Einziehen der Werkself ins Halbfinale der UEFA Europa League wird die Partie der Männer-Bundesliga nun am Freitag, 5. Mai, statt am Sonntag, 7. Mai, ausgetragen. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, beide Partien am selben Tag stattfinden zu lassen.

Die Partie in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt wird stattdessen nun am Samstag, 6. Mai (ab 13 Uhr), ausgetragen.