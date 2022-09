Leverkusen fordert Titelverteidiger Stuttgart

Im Achtelfinale um den DFB-Pokal der Junioren reist Titelverteidiger VfB Stuttgart zu Bayer Leverkusen. Vorjahresfinalist Borussia Dortmund hat den FC St. Pauli zu Gast und in einem Südwestduell treffen die TSG Hoffenheim und der FSV Mainz 05 sowie in einem NRW-Vergleich der 1. FC Köln und der VfL Bochum aufeinander. Das ergab die Auslosung durch Melanie Behringer, 123-malige Nationalspielerin und aktuelle Assistenztrainerin der U 16-Juniorinnen, im DFB-Campus in Frankfurt.

"Ich hoffe auf viele spannende Spiele, viele Zuschauer und vor allem fairen Sport", erklärte der DFB-Jugendausschussvorsitzende Holger Bellinghoff, der als Ziehungsleiter fungierte. Die Runde der letzten 16 wird am 15. Oktober 2022 ausgespielt, das Viertelfinale ist für den 11. Dezember 2022 geplant.

Das Achtelfinale

1. FC Köln - VfL Bochum

1. FC Nürnberg - RB Leipzig

Borussia Dortmund - FC St. Pauli

Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel

Hannover 96 - Hertha BSC

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

Schalke 04 - Hansa Rostock

TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05

[dfb]