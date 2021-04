Leupolz und Bühl nicht dabei, Brand nachnominiert

Melanie Leupolz hat ihre Teilnahme an der bevorstehenden Länderspiel-Maßnahme der Frauen-Nationalmannschaft aufgrund muskulärer Beschwerden abgesagt. Die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea steht damit nicht für die Begegnungen der DFB-Auswahl gegen Australien am Samstag, 10. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD), und gegen Norwegen am Dienstag, 13. April (ab 16 Uhr, live im ZDF) in der BRITA-Arena in Wiesbaden zur Verfügung. Darüber hinaus verzichtet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wegen kleinerer Blessuren und aus Gründen der Belastungssteuerung auf Klara Bühl vom FC Bayern München.

Voss-Tecklenburg nominierte Jule Brand von der TSG 1899 Hoffenheim nach. Für die 18-Jährige ist es die erste Berufung in die Frauen-Nationalmannschaft.

[dfb]