Leupolz ist "Spielerin des Portugal-Spiels"

Die Frauen-Nationalmannschaft gewann beim 3:1 gegen Portugal auch ihr sechstes Spiel in der WM-Qualifikation. Bei der anschließenden Wahl zur Spielerin des Spiels ging es bis zum Schluss knapp zu, am Ende behauptete sich Melanie Leupolz, die ihr 75. Länderspiel mit dem Tor zum 3:0 krönte.

Bei der Stimmabgabe setzte sie sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit 32,6 Prozent der Stimmen erst auf der Zielgeraden gegen Lea Schüller durch, auf die 30,5 Prozent entfielen. Diese wurde beim vorherigen 8:0-Sieg gegen die Türkei zur "Spielerin des Spiels" gewählt und leitete den Sieg gegen Portugal mit dem 1:0 in der 15. Minute ein. Platz drei ging an Svenja Huth (10,1 Prozent), die letzte verbliebene Torschützin.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

[dfb]