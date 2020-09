Leupolz ist "Spielerin des Irland-Spiels"

Beim Restart der Frauen-Nationalmannschaft gab es am Samstag ein überzeugendes 3:0 in der EM-Qualifikationspartie gegen Irland. Bei der anschließenden Wahl zur Spielerin des Spiels ging es dagegen bis zum Schluss ganz knapp zu.

Bei der Stimmabgabe setzte sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit 27,7 Prozent der Stimmen Melanie Leupolz in der Gunst der Fans erst auf der Zielgeraden gegen Lina Magull durch, auf die 24,7 Prozent entfielen. Gerade einmal 31 Stimmen machten den Unterschied. Platz drei ging an Marina Hegering (14,1 %), die mit ihrem frühen Treffer den Sieg eingeleitet hatte.

